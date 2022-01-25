珍娜傑克森驚曝 哥哥麥可曾笑她像胖豬、母牛

珍娜傑克森（左）和哥哥麥可都是歐美樂壇殿堂級的巨星。（路透資料照片）

已故流行樂之王麥可傑克森的多名手足也都進了演藝圈，尤其以小妹珍娜傑克森表現最出色，曾是樂壇天后之一。珍娜的最新紀錄片即將在本周末起於歐美頻道播出，她驚曝小時候曾被麥可嘲笑是「母豬」，當年看似不以為意，其實內心頗受影響。

麥可與珍娜曾合作了一首熱門單曲「Scream」，看似兄妹情深，但麥可小小年紀已經闖出名號，對於大噸位的妹妹，並不怎麼客氣。珍娜回憶道：「他會叫我母豬、母牛、母狗、肥豬之類的，他覺得那很好笑，我也會笑笑就算了，然而內心深處卻是受傷的。」

珍娜從小就一直受到外界對她體態的嚴苛眼光，她卻是愈受到壓力或是被困擾，就愈想藉由吃東西來得到安慰。等到她日漸長大，與麥可也漸行漸遠，偏偏麥可爆出「戀童」醜聞，她認為就算彼此是手足，麥可的行為和她也沒關係，但她希望在麥可身旁支持他，因此自己連帶損失，丟了一個相當大的合作機會。

「我知道他願意付錢給控告他的那一家人，是想趕快讓這事停止，可是外人看來，反而像是認罪。」珍娜回憶道。本來可口可樂 和她洽談一個堪稱她入行以來最大的代言合約，然而可口可樂不願沾上醜聞的邊，打消與她攜手的意願，合作也告吹。

至於「Scream」，珍娜表示那是麥可的歌，自己就是去支持、陪襯他，哪知在拍MV時，她白天開工、晚上才輪到麥可，麥可的唱片公司竟然把她擋在片場外，不讓她有機會看到麥可在拍什麼，她認為唱片公司彷彿在營造「兄妹對戰」的感覺，與她期待的「並肩作戰」完全相反，她很傷心，因為本來一心想回到小時候一起玩鬧的氣氛，卻清楚感到那些時光早就不在、根本回不去了。