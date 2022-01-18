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湯姆克魯斯終於要演「鋼鐵人」？漫威迷吵翻天

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯被傳將在漫威新片中客串扮演來自不同宇宙的鋼鐵人。(Getty Images)
湯姆克魯斯被傳將在漫威新片中客串扮演來自不同宇宙的鋼鐵人。(Getty Images)

「蜘蛛人：無家日」大玩多重宇宙的英雄和惡棍們合體亂鬥，全球票房賣破16億美元，各方期待漫威接下來在「奇異博士2：失控多重宇宙」有更驚喜的不同版本英雄，近日謠傳本就是「鋼鐵人」原定人選的湯姆克魯斯將在片中飾演另一個宇宙的鋼鐵人，雖然未被證實，已引起熱烈討論。

湯姆克魯斯比小勞勃道尼更早被洽詢主演「鋼鐵人」，但當時超級英雄片未蔚為風潮，沒讓他有足夠信心，最終決定婉拒，結果小勞勃道尼接手後，不僅全美賣破3億美元，還因此締造漫威輝煌盛世，各方始料未及，連阿湯後來受訪都表示，很難想像小勞勃道尼之外的人來演鋼鐵人。

在小勞勃道尼演了超過10年的漫威影片、總算於「復仇者聯盟：終局之戰」後宣告「畢業」後，「奇異博士2」傳出需要不同版本的英雄，阿湯才有機會真的接下鋼鐵人一角，只不過戲分可能僅是客串。

根據目前的風聲，除了阿湯版鋼鐵人外，萊恩雷諾斯的死侍、休傑克曼的金鋼狼與派屈克史都華的老年X教授也都在客串名單上，眾人到現在都未公開表態，有可能僅是謠傳，也有可能是被漫威要求嚴守秘密，網上已經有人自行製作出湯姆克魯斯扮鋼鐵人的造型示意圖。

對於阿湯有機會演鋼鐵人，有漫威迷覺得已被小勞勃道尼的版本弄得無法接受其他人選，有人嘲諷阿湯當年對漫威沒信心，現在不該來湊熱鬧，也有人以為他缺乏「玩咖」的氣質，沒有小勞勃道尼那麼出色。

其實在小勞勃道尼從漫威影片「畢業」後，各方密切觀察漫威能把哪個人物拉起來擔任新一階段的當家要角，有些人怕湯姆克魯斯的客串或許只是個開頭，以後會由他這版本的鋼鐵人來取代，直呼「不想接受」。

超級英雄迷們已經描繪出湯姆克魯斯扮演的鋼鐵人造型。圖／摘自IG
超級英雄迷們已經描繪出湯姆克魯斯扮演的鋼鐵人造型。圖／摘自IG

漫威 湯姆克魯斯 奇異

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