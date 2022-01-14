撕破臉 布蘭妮重砲轟妹：她啥都不用做 靠消費我出書

布蘭妮（右）與潔美琳曾是可以一同看球賽的姊妹。（路透資料照片）

去年11月才剛重新取回人身與財務自由的「小甜甜」布蘭妮，家變風暴 愈演愈烈，不只和過去掌控她的父親傑米早就撕破臉，現在也公開槓上小自己快10歲的妹妹潔美琳，潔美琳最近出書、上「早安美國」做宣傳，布蘭妮雖然身體不舒服，發燒到攝氏40度，還是忍不住在社群網站 上發長文嗆潔美琳只會靠消費她出書，而且什麼都不必做，只會一直翻唱她的歌。

布蘭妮在文中強調她的病得蠻嚴重，很想吃藥，但保鑣都不當她一回事，彷彿她只是在無病呻吟，她意有所指的寫道，她當然表現得很浮誇，因為真覺得病得快死了，保鑣對她的不重視就像家人們一樣，都以為她是在無理取鬧。她很不滿潔美琳在訪問中說她行為已經失控，怒嗆：「15年前根本沒怎麼陪在我身邊，怎麼會故意提到這個，難道不是只因為想靠消費我賣書？那位訪問者女士提到為什麼我控訴她只會把我的歌重新混音，我知道在多數人眼中可能覺得很蠢，可是我很多歌都是自己寫的，我妹妹才是那個小寶寶，她從來什麼都不用做，就會有東西丟給她了。」

對於布蘭妮表達明顯不滿，潔美琳也強調她的書不關於布蘭妮，只不過身為一家人，多多少少還是會提到一些有布蘭妮參與的事情，自稱：「我不想引來紛爭，我只是希望把人生的這一頁結束，往更新的階段邁進，大家不用選邊站，我不過是實話實說想療傷止痛，期待我姊姊也能這麼做。不管如何，我永遠會愛我姊姊，也一定會在她需要時做她後盾。」潔美琳透露在布蘭妮的砲轟後，接到她的死忠粉絲傳來死亡威脅，逼得自己也只能長文回應，不理解為何姊妹之間明明有私訊溝通，布蘭妮在公開園地寫的總是另外一套？

早先布蘭妮放話就算自己已經重獲自主權，該討的公道還是要討回來，顯然一家人除了她以外，都快要變成她的敵人，這一家子間難解的心結，不知何時能徹底打開？