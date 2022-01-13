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王力宏「吾疆」風水好壞？詹惟中羅盤一轉親解密

記者葉君遠／專訪
詹惟中10年來去過許多藝人家，見過各種令人稱奇狀況。記者葉君遠／攝影
詹惟中10年來去過許多藝人家，見過各種令人稱奇狀況。記者葉君遠／攝影

詹惟中固定來賓的「風水有關係」製播10年喊停，期間，他因節目去過50位以上的藝人家，有外型光鮮亮麗的女藝人房裡像被炸彈炸過的，也有條件不好家徒四壁的，甚至有風水破敗他特意警告，沒想到後來離婚、吸毒的，因為房子，他看到人生百態。

「風水有關係」算是電視圈唯一為藝人、素人看居家風水的節目，製作單位收掉原因是這年代買房的年輕人已不再重視風水之說。不過詹惟中說，他目前客戶有一半以上是年輕人，「他們相信，但不再重視羅盤等傳統作法。節目停掉前已有跡象，能做10年他很感恩。」他因節目看了數10位藝人的家，甚至去過王力宏的吾疆社區，「兩個客戶住在那，獨棟、開闊，住裡面的人非富即貴。」

他坦言，超級天王和天后不會把住家拿給節目拍，去過最棒和最舒服的，是沈玉琳和劉伊心的家，「劉伊心的家美侖美煥，我還跟她買了一樣的風水樹。玉琳哥的家在內湖，6千多萬，差不多百坪，也布置得極為舒適。」至於風水糟一點的，是有一回到薔薔家，「那房間像被炸過，衣服、化妝品、鞋子、被子、娃娃散落四處，但從廢墟裡走出來的，卻是個打扮時髦的美女。」有些女藝人即便為節目來訪刻意整理，但仍亂到不時有蟑螂跑出來。

蔡允潔的廚房和居處完全沒隔間，瑤瑤房裡甚至沒有窗，完全不通風，詹惟中都覺得有待改善。「還有焦糖哥哥，房子的條件不太好，但他仍努力工作，克勤克儉如在逆境中成長，錄完影又騎著車趕去打工。」至於最慘的男藝人，「走進客廳就知男主位的背後無靠，還帶刀，我提醒他補櫃在後，但他沒聽，不久就傳出離婚，吸毒，甚至退出演藝圈。」

詹惟中做了10年風水節目喊停，他說感恩這段期間的各種經歷。記者葉君遠／攝影
詹惟中做了10年風水節目喊停，他說感恩這段期間的各種經歷。記者葉君遠／攝影

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