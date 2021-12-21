被傳經濟出狀況 「歌神」張學友自清：那是對我誤解

張學友21日露面宣傳「A CLASSIC TOUR學友‧經典」影音記錄商品。圖／環球音樂提供

歷時2年3個月，全球跑了233場的世界巡演結束，休息好長一段時間後，「歌神」張學友21日為「A CLASSIC TOUR學友‧經典」影音記錄商品舉行視訊記者會，透露現在每天都過著規律生活，如起床照顧寵物、看媽媽及練歌，甚至也會打掃，表情得意：「規律生活本來就是我的強項，但我沒有很喜歡規律生活，以前不規律時就會喝醉酒，很多事常都不記得。」

因為疫情 ，張學友暫時卸下「歌神身分」回歸家庭，對於家務的操作變得得心應手，「像是洗衣機、洗碗機怎麼操作，以前我還真不懂，洗碗就用手洗，洗衣服也是，現在終於知道洗衣機怎麼操作，水要多少，不同質料用不同水溫，或放袋子洗等，我都知道了。」

還難掩驕傲表情對著台灣媒體說：「我真的是天資聰穎，一學就會，但老實說我終於可以感受家庭主婦的辛苦，她們的工作永遠做不完，且每天都一樣，不像做演唱會233場好像很厲害，但她們卻是永遠的365天。」

今年6月，港媒曾報導張學友疑經濟出問題不惜拋售豪宅，等不及記者發問，他即主動自清：「所以之前傳我經濟有問題，那是對我的誤解，我是有存錢習慣的人，現在的經濟狀況還可以。」聖誕節 轉眼將至，打算送什麼禮物給老婆、女兒？張學友幽默笑答：「對現在的我們來說，物質上的東西已經不重要，尤其在疫情期間，大家互相得依靠很重要，比起物質重要很多，但只要它們有要求，我也會盡量滿足。」他還分享最近做過最浪漫的事就是散步，以前看紀錄片裡的老人散步很浪漫，沒想到現在卻成了自己最大的樂趣。

疫情之下，張學友自嘲工作變少，卻換來更多時間與家人想處，好奇問他家人會不會突然不習慣？他大笑：「她(指女兒)若不喜歡看到我，就把門關上就好，其實我們雖同處一個空間，但有時候講話，還是會用手機 避免尷尬，但大部分時間，我還是會敲門直接叫她出來。」他自認非常民主，「我會讓她自己決定要不要見我，聽起來很好笑，也很荒謬。」《學友．經典》影音記錄商品台北/香港站12/23正式發行。