陶喆、羅志祥、吳亦凡到王力宏 讓人見證偶像如何崩壞

王力宏(左起)、羅志祥和吳亦凡，都因嚴重的感情問題身敗名裂。圖／合成自微博、ＧＯＴ ＮＯ ＦＥＡＲS

王力宏 被李靜蕾一封長文炸碎長期營造的優質偶像形象，這些年，從情歌王子陶喆外遇、羅志祥 被周揚青拆掉包裝，到吳亦凡 的人設崩壞，如今連從出道以來就以健康清新塑型的王力宏，背後竟是如此不堪，我們還能相信愛情？還能相信偶像？還能再被這些人唱的情歌所感動嗎？

大家都知道歌手的形象是包裝出來的，卻從來沒想過現實和包裝不只是幕前幕後之隔，根本是天差地遠，如果不是周揚青，如果不是都美竹，或沒有今天的李靜蕾，羅志祥還是亞洲舞王，年收數億的偶像，吳亦凡還是中國收入最高的藝人前幾名，身上有十多項國際名牌代言，而王力宏，還是過去那個大家熟悉，在MV裡邊走邊唱的大男孩，就算到了中年，也是許多女人心中好男人的榜樣。

陶喆多年前被爆外遇，他所唱的情歌不再有人相信，他也因此沉寂許久，不再有新作品。吳亦凡現在還被關在牢裡，什麼時候出來沒人關心，小豬身敗名裂後幾次想復出沒成功，但計畫明年2月跟著狼人殺演唱會再試一次，而王力宏呢？李靜蕾這枚重彈威力驚人，召妓、約砲、壞人家庭、甚至在法律規定的狀況內去衝狀制度，無論哪一條，他的演藝事業都將被判無期徒刑。

原因很簡單，澎恰恰欠債你不會意外、吳宗憲花心你也知道，但王力宏的這些事，反差大到令人掉下巴，久久合不起來。