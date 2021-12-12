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森巴樂老將殞落 巴西作曲家Monarco辭世享壽88歲

中央社里約11日綜合外電報導

影片來源：YouTube CNN Brasil

以Monarco為人所知的巴西歌手暨作曲家狄尼茲（Hildemar Diniz）11日辭世，享壽88歲。狄尼茲被認為是森巴音樂界最重要的人物之一。

法新社報導，狄尼茲的死訊由里約熱內盧知名森巴學校波特拉（Portela）對外公布。

波特拉森巴學校在網站上表示：「波特拉沉痛報告學校的榮譽主席Monarco辭世。」

網站指出，狄尼茲「為接受腸手術」，11月起在里約住院，死於手術併發症。

狄尼茲是最偉大的森巴作曲家之一，他曾領導的波特拉學校在里約嘉年華遊行史上奪冠次數最多，共計22次。

狄尼茲17歲開始作曲，1976年錄製首張個人專輯，之後曾與瑪莉莎蒙特（Marisa Monte）、帕烏林霍達維奧拉（Paulinho da Viola）等重量級巴西森巴藝術家合作。

他也是2015年巴西音樂獎（Brazilian Music Award）最佳森巴專輯項目（Best Samba Album）得獎者，並於2019年入圍拉丁葛萊美獎（Latin Grammy Awards）最佳森巴/派對森巴專輯（Best Samba/Pagode Album）項目。

波特 巴西 遊行

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