女星心結難解、后不見后？瑪麗亞凱莉與她現在仍不和

薇諾娜瑞德愛錯人，導致自己惹怒同業？（路透資料照片）

演藝圈說小不小，說大卻也不大，尤其闖出名號、家喻戶曉的就那麼些人，最好都能彼此保持友善的互動，免得相見尷尬。卻偏偏有一些女星，為了不一樣的理由產生強烈心結，到了「無法同台」的地步，各方都好奇何時能和解？

瑪麗亞凱莉與珍妮佛洛佩茲 堪稱樂壇最廣為人知的死對頭。事情的起源，是因瑪麗亞某回受訪，被問到一些和她聲名並駕齊驅的樂壇紅星，提到珍妮佛洛佩茲時，她居然回答：「我不知道她。」那時珍妮佛不但已經在樂壇大紅，也是影壇知名大牌，自然令珍妮佛不爽在心裡。之後瑪麗亞替自己喊冤，既然大家都希望她能講實話，她只好都不講，避免得罪人。但歐美娛樂媒體分析，瑪麗亞對珍妮佛有一種奇妙的心結，眾所周知，瑪麗亞早先是索尼唱片高層湯米摩托拉一手捧紅，湯米是她首任丈夫，然而當兩人婚姻生變，瑪麗亞也決心另謀發展，湯米決定以打造她的手法另外培養新秀頂替，於是珍妮佛洛佩茲就成了幸運兒，讓瑪麗亞十分不滿。瑪麗亞還懷疑自己的新曲被「偷」去改編成珍妮佛的歌，更看珍妮佛不順眼。她的那句名言：「I don't know her.」也被做成很多哏圖。

同類型的女星后不見后，還有珊卓布拉克與茱莉亞羅勃茲。兩人差不多同期出道，茱莉亞星運較佳，很快以「麻雀變鳳凰」成了「美國甜心」，珊卓多熬了幾年才因「捍衛戰警」、「二見鍾情」登上一線，偏巧她正走紅時，剛好是茱莉亞結束第一段婚姻重返影壇時，當茱莉亞氣勢下降而珊卓正上揚，理所當然地有些原本要找茱莉亞的大片就被珊卓接下，茱莉亞當然對這個威脅事業的人充滿顧忌。之後茱莉亞靠「新娘不是我？？？」翻身，馬上把已經洽談珊卓的「落跑新娘」給搶了過來。

進入21世紀初，珊卓事業一度走下坡，茱莉亞靠「永不妥協」登上奧斯卡 影后寶座，沒兩年又因選片失誤受挫，珊卓則先接了被她推掉的「愛情限時簽」重返票房女王的位子，又接了另一部被她推掉的「攻其不備」，開出賣座大紅盤也成了奧斯卡影后，和茱莉亞再度平起平坐。珊卓曾笑稱應該跟茱莉亞合拍一部片來粉碎傳聞，但她們兩個最好都不是主角。結果是，至今兩人還保持安全距離，沒有同台。

都是很小就已在影圈成名的茱兒芭莉摩與薇諾娜瑞德，被八卦 刊物「國家詢問報」稱是死對頭，一來在以前就曾數度競爭相同角色，瑜亮情結很深，二來茱兒聽聞薇諾娜竟和她前夫湯姆格林交往，氣到禁止薇諾娜上她主持的談話節目。專門打臉八卦的網站則澄清，茱兒和薇諾娜除了都和基努李維是好友外，彼此幾乎無啥交集，自然也談不上針鋒相對，甚至有你無我了。