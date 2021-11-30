我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨是「暫時的」？鮑爾：是時候撤回這個說法了

世界OnAir／華裔女播客 花一年和癌末媽錄下心靈對話

女星心結難解、后不見后？瑪麗亞凱莉與她現在仍不和

記者蘇詠智／專題報導
薇諾娜瑞德愛錯人，導致自己惹怒同業？（路透資料照片）
薇諾娜瑞德愛錯人，導致自己惹怒同業？（路透資料照片）

演藝圈說小不小，說大卻也不大，尤其闖出名號、家喻戶曉的就那麼些人，最好都能彼此保持友善的互動，免得相見尷尬。卻偏偏有一些女星，為了不一樣的理由產生強烈心結，到了「無法同台」的地步，各方都好奇何時能和解？

瑪麗亞凱莉與珍妮佛洛佩茲堪稱樂壇最廣為人知的死對頭。事情的起源，是因瑪麗亞某回受訪，被問到一些和她聲名並駕齊驅的樂壇紅星，提到珍妮佛洛佩茲時，她居然回答：「我不知道她。」那時珍妮佛不但已經在樂壇大紅，也是影壇知名大牌，自然令珍妮佛不爽在心裡。之後瑪麗亞替自己喊冤，既然大家都希望她能講實話，她只好都不講，避免得罪人。但歐美娛樂媒體分析，瑪麗亞對珍妮佛有一種奇妙的心結，眾所周知，瑪麗亞早先是索尼唱片高層湯米摩托拉一手捧紅，湯米是她首任丈夫，然而當兩人婚姻生變，瑪麗亞也決心另謀發展，湯米決定以打造她的手法另外培養新秀頂替，於是珍妮佛洛佩茲就成了幸運兒，讓瑪麗亞十分不滿。瑪麗亞還懷疑自己的新曲被「偷」去改編成珍妮佛的歌，更看珍妮佛不順眼。她的那句名言：「I don't know her.」也被做成很多哏圖。

同類型的女星后不見后，還有珊卓布拉克與茱莉亞羅勃茲。兩人差不多同期出道，茱莉亞星運較佳，很快以「麻雀變鳳凰」成了「美國甜心」，珊卓多熬了幾年才因「捍衛戰警」、「二見鍾情」登上一線，偏巧她正走紅時，剛好是茱莉亞結束第一段婚姻重返影壇時，當茱莉亞氣勢下降而珊卓正上揚，理所當然地有些原本要找茱莉亞的大片就被珊卓接下，茱莉亞當然對這個威脅事業的人充滿顧忌。之後茱莉亞靠「新娘不是我？？？」翻身，馬上把已經洽談珊卓的「落跑新娘」給搶了過來。

進入21世紀初，珊卓事業一度走下坡，茱莉亞靠「永不妥協」登上奧斯卡影后寶座，沒兩年又因選片失誤受挫，珊卓則先接了被她推掉的「愛情限時簽」重返票房女王的位子，又接了另一部被她推掉的「攻其不備」，開出賣座大紅盤也成了奧斯卡影后，和茱莉亞再度平起平坐。珊卓曾笑稱應該跟茱莉亞合拍一部片來粉碎傳聞，但她們兩個最好都不是主角。結果是，至今兩人還保持安全距離，沒有同台。

都是很小就已在影圈成名的茱兒芭莉摩與薇諾娜瑞德，被八卦刊物「國家詢問報」稱是死對頭，一來在以前就曾數度競爭相同角色，瑜亮情結很深，二來茱兒聽聞薇諾娜竟和她前夫湯姆格林交往，氣到禁止薇諾娜上她主持的談話節目。專門打臉八卦的網站則澄清，茱兒和薇諾娜除了都和基努李維是好友外，彼此幾乎無啥交集，自然也談不上針鋒相對，甚至有你無我了。

珊卓布拉克至今無法破除與同類型天后不和傳聞。（路透資料照片）
珊卓布拉克至今無法破除與同類型天后不和傳聞。（路透資料照片）
茱兒芭莉摩被指封殺某位影壇同業上節目。（路透資料照片）
茱兒芭莉摩被指封殺某位影壇同業上節目。（路透資料照片）
茱莉亞羅勃茲對於同類型的影壇天后不願攜手。（路透資料照片）
茱莉亞羅勃茲對於同類型的影壇天后不願攜手。（路透資料照片）
珍妮佛洛佩茲的樂壇死對頭也是超級大咖。(路透資料照片)
珍妮佛洛佩茲的樂壇死對頭也是超級大咖。(路透資料照片)
瑪麗亞凱莉在樂壇樹敵不少，甚至包括同樣高知名度的天后級人物。(路透資料照片)
瑪麗亞凱莉在樂壇樹敵不少，甚至包括同樣高知名度的天后級人物。(路透資料照片)

珍妮佛洛佩茲 奧斯卡 八卦

上一則

余文樂154萬極罕見古董腕錶流標 憂在圈子名聲受損

延伸閱讀

班艾佛列克、珍妮佛洛佩茲 開心共度感恩節

班艾佛列克、珍妮佛洛佩茲 開心共度感恩節
班艾佛列克、洛佩茲曬恩愛炒話題 新片票房仍失利

班艾佛列克、洛佩茲曬恩愛炒話題 新片票房仍失利
新聞評論／天津茱莉亞落成 中盼音樂外交接續乒乓外交

新聞評論／天津茱莉亞落成 中盼音樂外交接續乒乓外交
雙珍妮佛相逢不尷尬 班艾佛列克與前妻、女友過萬聖節

雙珍妮佛相逢不尷尬 班艾佛列克與前妻、女友過萬聖節

熱門新聞

大S（右）和汪小菲官宣離婚。圖／摘自微博

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

2021-11-22 12:35
汪小菲（右）和大S的恩愛情已成往事。（取材自臉書）

離婚因被踩底線？她分析：張蘭是大S生活最大的塵霾

2021-11-23 21:05
大S（右）與汪小菲離婚。（本報系資料照片）

大S有遠見 離婚分產成大贏家 律師讚「離婚的標竿」

2021-11-22 23:22
大S（左圖）、汪小菲22日宣布離婚，長期在中國生活的黃安（右圖）28日發布一則「男人遠離剋夫女」的影片，暗指大S是剋夫女。（取材自微博）

黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好

2021-11-29 21:17
譚詠麟。(取材自微博)

71歲譚詠麟爆睡女粉 起底「荒唐外遇史」元配心死出家

2021-11-24 22:01
劉德華新片「危機航線」殺青，與張子楓(中)扮演一對父女，左起為香港寰宇電影公司林小強、劉濤、張子楓、劉德華與導演彭順。（圖：台灣映藝提供）

劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機

2021-11-18 22:30

超人氣

更多 >
黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好

黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好
簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」
又被拍到摟妹進酒店「爸爸去哪兒」王岳倫宣布離婚

又被拍到摟妹進酒店「爸爸去哪兒」王岳倫宣布離婚
中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」