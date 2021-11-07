我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法天主教會人員性侵兒童醜聞 高階主教下跪懺悔

波蘭孕婦受限嚴苛墮胎令 敗血症身亡 萬人上街抗議

「永恆族」國際開紅盤 美國反應卻兩極化

記者蘇詠智／即時報導
趙婷（右）指導李察馬登（中）演出「永恆族」。（美聯社資料照片）
趙婷（右）指導李察馬登（中）演出「永恆族」。（美聯社資料照片）

票房常勝軍漫威影業攜手今年奧斯卡最佳導演趙婷打造的新片「永恆族」，已在全球近50個地區上映，首周末賣座成績超前「黑寡婦」和「尚氣與十環傳奇」，然而在漫威的家鄉—美國，不只首周末票房可能不及，連在觀影後的民調評分都明顯輸給這兩部影片，美國和美國以外，完全兩樣情。

「永恆族」多達10位以上的英雄，都是首度在電影登場，原就需要時間才能讓觀眾對他們消除陌生感，不過趙婷用不同於之前漫威影片的手法來包裝，對於厭倦一成不變的觀眾絕對是一大驚喜，卻讓看慣漫威既定風格的粉絲有些適應不良。趙婷具有詩意的優美構圖，在習慣熱鬧的部分北美漫威迷眼中反而拖慢了節奏，主角太多也使得主線情節不易釐清。

根據美國娛樂媒體報導，「永恆族」試片後就引起影評人的兩極觀感，平均分數不及之前的漫威電影，而爛蕃茄網站的觀眾給分固然超過80， CinemaScore的觀眾評價就僅有B，比李安「綠巨人浩克」的B-稍好一些。當年「綠巨人浩克」北美反應不如預期，「永恆族」在美國最終賣座更引人好奇，但漫威終究是最具號召的金字招牌，預估「永恆族」首周末北美票房約在7000萬美金左右，仍遠遠將同檔其他影片拋在身後，穩坐冠軍。

美國以外「永恆族」的表現威猛無比，包括南韓、德國、法國、台灣等都開出大紅盤。台灣從5月中旬疫情爆發以來，電影市場景氣一直沒能完全恢復，之前的一堆好萊塢大片都比預期的賣座表現打了點折扣。然而「永恆族」在售票免梅花座、開放廳內可飲食時上映，早先不敢進戲院的影迷爭相走出家門，戲院票口再現久違的人龍，光北市周六單日就有近千萬新台幣票房，業界皆樂見其發揮救「市」的威力，觀眾口碑也明顯比美國好上一大截，片尾兩顆彩蛋更是網路最熱門話題。

趙婷並沒有點破基特哈林頓扮演的女主角新男友究竟有何神奇身分，網友自行查出他在漫畫中是英雄人物「黑騎士」，曾是復仇者聯盟一員，那把擺在他面前的是家傳神器烏木劍，從亞瑟王時期就傳承下來。另一顆彩蛋裡出現、由英國紅牌偶像哈利史泰爾斯扮演的「星狐」，不只是薩諾斯的弟弟，也曾短暫加入復仇者聯盟，顯然漫威又在為往後的影片埋伏筆。

基特哈林頓（左）的角色在漫威漫畫中也是英雄之一，可能是後續影片的要角。（美聯社資...
基特哈林頓（左）的角色在漫威漫畫中也是英雄之一，可能是後續影片的要角。（美聯社資料照片）
「永恆族」在台灣開出票房大紅盤，堪稱今年疫情爆發後挽救市場景氣的巨作。（美聯社資...
「永恆族」在台灣開出票房大紅盤，堪稱今年疫情爆發後挽救市場景氣的巨作。（美聯社資料照片）

漫威 美國 趙婷

上一則

華語藝人成天被迫選邊站 黃秋生糾正：不是站，是跪

延伸閱讀

美國「米爾克號」軍艦下水 象徵同志平權更進一步

美國「米爾克號」軍艦下水 象徵同志平權更進一步
發布朝鮮半島終戰宣言？日本潑冷水：為時尚早

發布朝鮮半島終戰宣言？日本潑冷水：為時尚早
梅根自介稱「公爵夫人」 美國參議員嘲諷：有點諷刺

梅根自介稱「公爵夫人」 美國參議員嘲諷：有點諷刺
路透6套劇本 推演大陸攻台 最糟恐致東亞大戰

路透6套劇本 推演大陸攻台 最糟恐致東亞大戰

熱門新聞

朱寶意（右）曾在電影「英雄本色」中飾演張國榮女友。（取材自微博）

張國榮螢幕情侶 「神仙姐姐」息影多年氣質不減

2021-11-06 02:20
Angelababy拍廣告，兒子小海綿去探班，意外曝光了她的婚姻狀況。（取材自微博）

Angelababy兒探班 意外曝她和黃曉明婚姻狀況

2021-11-03 02:25
馬思純和彭于晏的演出引來許多批評。（取材自微博）

「第一爐香」被罵翻 導演：早知道就換掉馬思純、彭于晏

2021-11-02 02:28
林青霞67歲狀態依舊超好。(取材自微博)

林青霞半年甩肉11公斤 美回29年前巔峰 巨大鑽戒搶眼

2021-11-04 22:44
娜妲麗華（左）與勞勃韋納看似美好的一對，婚姻背後卻有許多不堪的內幕。圖／摘自imdb

新書證實好萊塢多年謠傳 寇克道格拉斯曾強暴娜妲麗華

2021-11-05 17:33
再米熱。取材自微博

女星演爛片意外爆紅 養眼性感曲線驚豔中國網友

2021-11-06 17:31

超人氣

更多 >
勞工部好頭疼 美國10月超過1億人 不工作也不求職

勞工部好頭疼 美國10月超過1億人 不工作也不求職

女星演爛片意外爆紅 養眼性感曲線驚豔中國網友

女星演爛片意外爆紅 養眼性感曲線驚豔中國網友
亞洲夜市快閃華府 台灣刈包、鹽酥雞人氣爆棚

亞洲夜市快閃華府 台灣刈包、鹽酥雞人氣爆棚
龐德命運早已定 丹尼爾克雷格15年前就談過結局

龐德命運早已定 丹尼爾克雷格15年前就談過結局
圖輯／德州音樂節爆踩踏致8死 事發現場回顧

圖輯／德州音樂節爆踩踏致8死 事發現場回顧