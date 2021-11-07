「永恆族」國際開紅盤 美國反應卻兩極化

趙婷（右）指導李察馬登（中）演出「永恆族」。（美聯社資料照片）

票房常勝軍漫威 影業攜手今年奧斯卡最佳導演趙婷 打造的新片「永恆族」，已在全球近50個地區上映，首周末賣座成績超前「黑寡婦」和「尚氣與十環傳奇」，然而在漫威的家鄉—美國 ，不只首周末票房可能不及，連在觀影後的民調評分都明顯輸給這兩部影片，美國和美國以外，完全兩樣情。

「永恆族」多達10位以上的英雄，都是首度在電影登場，原就需要時間才能讓觀眾對他們消除陌生感，不過趙婷用不同於之前漫威影片的手法來包裝，對於厭倦一成不變的觀眾絕對是一大驚喜，卻讓看慣漫威既定風格的粉絲有些適應不良。趙婷具有詩意的優美構圖，在習慣熱鬧的部分北美漫威迷眼中反而拖慢了節奏，主角太多也使得主線情節不易釐清。

根據美國娛樂媒體報導，「永恆族」試片後就引起影評人的兩極觀感，平均分數不及之前的漫威電影，而爛蕃茄網站的觀眾給分固然超過80， CinemaScore的觀眾評價就僅有B，比李安「綠巨人浩克」的B-稍好一些。當年「綠巨人浩克」北美反應不如預期，「永恆族」在美國最終賣座更引人好奇，但漫威終究是最具號召的金字招牌，預估「永恆族」首周末北美票房約在7000萬美金左右，仍遠遠將同檔其他影片拋在身後，穩坐冠軍。

美國以外「永恆族」的表現威猛無比，包括南韓、德國、法國、台灣等都開出大紅盤。台灣從5月中旬疫情爆發以來，電影市場景氣一直沒能完全恢復，之前的一堆好萊塢大片都比預期的賣座表現打了點折扣。然而「永恆族」在售票免梅花座、開放廳內可飲食時上映，早先不敢進戲院的影迷爭相走出家門，戲院票口再現久違的人龍，光北市周六單日就有近千萬新台幣票房，業界皆樂見其發揮救「市」的威力，觀眾口碑也明顯比美國好上一大截，片尾兩顆彩蛋更是網路最熱門話題。

趙婷並沒有點破基特哈林頓扮演的女主角新男友究竟有何神奇身分，網友自行查出他在漫畫中是英雄人物「黑騎士」，曾是復仇者聯盟一員，那把擺在他面前的是家傳神器烏木劍，從亞瑟王時期就傳承下來。另一顆彩蛋裡出現、由英國紅牌偶像哈利史泰爾斯扮演的「星狐」，不只是薩諾斯的弟弟，也曾短暫加入復仇者聯盟，顯然漫威又在為往後的影片埋伏筆。