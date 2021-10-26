鮑德溫遭挺川普非裔名嘴諷報應 女兒怒罵：無可救藥

亞歷鮑德溫片廠誤殺攝影指導，被政敵拿來嘲諷。（路透資料照片）

資深男星亞歷鮑德溫 （Alec Baldwin）在拍攝新片「鐵鏽」（Rust）時，因道具槍擊發誤殺烏克蘭裔女攝影指導哈莉娜‧哈欽絲(Halyna Hutchins)，事件雖仍在調查中，已有政敵忍不住要在傷口上灑鹽。挺川普 的非裔女政界名嘴甘蒂絲歐文斯（Candace Owens）在社群網站上寫道：「亞歷鮑德溫花了四年把唐納川普和他的支持者抹黑成邪惡的謀殺犯，他今天的遭遇恰好就是因果報應，如果不是涉及那位被他謀害的真正無辜者，替她的家人祈禱，太令人難過了。」

亞歷鮑德溫和前妻—昔日影壇性感女神金貝辛格（Kim Basinger）的獨生愛女愛爾蘭（Ireland Baldwin）立刻發布圖文反擊，只見甘蒂絲的照片上壓著這串話：「妳真是我碰過最噁心、最可恨、最無可救藥的人。儘管妳大多數人時間都在發表一堆不正確的看法，但妳居然會對一個在意外悲劇中不幸致死的女性生命如此不敬，妳真可恥。」

愛爾蘭鮑德溫發完此圖文還不能消氣，又再寫道：「我想我要先暫停一下Instagram了，想到跟這個女人呼吸一樣的空氣都覺得羞恥。」她接著表示：「是共和黨 員或還不打疫苗，我他X的才不管。有很多共和黨的價值觀我支持，也有很多自由派的價值觀我一樣很挺。但有件他X的我會做到的：尊重」。

甘蒂絲歐文斯這番火上加油顯然招來不少反感，網友痛罵她拿別人家的悲劇來打擊政敵，實在太低級，也有人表示自己雖然也一直不喜歡亞歷鮑德溫，卻也不會這種事發出在他身上，這是件不幸的事，而不是替自身帶來政治利益的機會。