亞歷鮑德溫誤殺攝影導演後首發聲：震驚悲傷無法言喻

好萊塢影星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)21日在拍攝期間用道具槍誤殺攝影導演 哈里娜哈欽斯(Halyna Hutchins),事發後,他首度對此發表聲明,強調他的震驚與悲傷無法言喻,也為哈欽斯的家人感到心碎。

現年63歲的亞歷鮑德溫21日在新墨西哥州 聖塔菲(Santa Fe)拍攝新片「Rust」,未料在現場用道具槍彩排時誤擊哈里娜哈欽斯,哈欽斯送醫後不治,享年42歲;48歲的導演兼編劇喬爾蘇沙(Joel Souza)住院治療。

亞歷鮑德溫22日在推特發布簡短聲明稱,「對於這起奪走哈里娜哈欽斯生命的悲劇事故,沒有言語能傳達我的震驚和悲傷,她是一名妻子、母親和深受我們敬佩的同事。我正全力配合警方調查,釐清這起悲劇是如何發生,我也和她的丈夫保持聯繫,為他和他的家人提供支持,我的心也為她的丈夫、孩子與所有認識且深愛哈欽斯的人感到心碎。」

