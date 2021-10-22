亞歷鮑德溫誤殺攝影導演後首發聲：震驚悲傷無法言喻

好萊塢影星亞歷鮑德溫在電影拍攝期間，用道具槍誤殺攝影導演。(路透)

好萊塢影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）21日在拍攝期間用道具槍誤殺攝影導演 哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins），事發後，他首度對此發表聲明，強調他的震驚與悲傷無法言喻，也為哈欽斯的家人感到心碎。

現年63歲的亞歷鮑德溫21日在新墨西哥州 聖塔菲（Santa Fe）拍攝新片「Rust」，未料在現場用道具槍彩排時誤擊哈里娜哈欽斯，哈欽斯送醫後不治，享年42歲；48歲的導演兼編劇喬爾蘇沙（Joel Souza）住院治療。

亞歷鮑德溫22日在推特發布簡短聲明稱，「對於這起奪走哈里娜哈欽斯生命的悲劇事故，沒有言語能傳達我的震驚和悲傷，她是一名妻子、母親和深受我們敬佩的同事。我正全力配合警方調查，釐清這起悲劇是如何發生，我也和她的丈夫保持聯繫，為他和他的家人提供支持，我的心也為她的丈夫、孩子與所有認識且深愛哈欽斯的人感到心碎。」

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There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

新墨西哥州聖塔菲郡警方發言人表示，當局已對電影拍攝現場發出搜索令，將在本週末仔細搜索事證，以釐清亞歷鮑德溫到底是發射何種子彈。

此外，根據洛杉磯時報引述消息人士報導，在當天拍攝的數小時前，大約6名拍攝組人員才因抗議惡劣工作 環境而遭到非工會成員替換，據說不滿工作時間過長和薪酬不公等問題。