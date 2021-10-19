金宣虎「前女友身分若曝光」 形象將造成重大打擊

金宣虎主演「海岸村恰恰恰」爆紅，如今卻受負面新聞影響，聲勢大跌。圖／摘自IG

南韓 演員金宣虎主演「海岸村恰恰恰」成為國民暖男，日前卻被疑似為前女友A的網友爆料，稱某名當紅的K男始亂終棄、為事業逼女方墮胎 ，資深娛樂記者YouTuber李鎮浩更直接指稱K男就是金宣虎，金宣虎的經紀公司才龜縮2天後終於發言「正在了解狀況」，但已止不住外界怒火。

由於網友盛傳K男就是金宣虎，引發軒然大波，南韓媒體更直接用金宣虎的照片出新聞，而他的經紀公司「S.A.L.T.娛樂」不但沒有嚴厲反擊，回應也閃爍其詞，立場曖昧，僅簡單回應：「我們還在釐清爆料內容的真實性。」除此之外，金宣虎原訂將於20日舉辦採訪，目前已取消，而金宣虎代言的達美樂、Canon、food bucket以及網路購物平台11STREET等眾多廣告品牌，則已決定緊急切割，下架與他有關的文宣物。

韓媒「女性朝鮮」更指出，由於廣告商與代言人都會簽定「品德維持條例」，此次金宣虎的負面新聞，對品牌造成影響，很有可能要支付廣告酬勞2至3倍的違約金，初估現階段就可能有24億韓元(約202萬美元)的賠償金。

李鎮浩19日再度開直播，除了痛批「S.A.L.T.娛樂」原本打算裝死到底，全因為媒體、廣告商追問，才會選擇先簡單回應，更說如果事情鬧更大，前女友A的真實身分恐會曝光，而她的身分會對金宣虎的形象造成極大打擊，至於身分為何，李鎮浩則不多說，僅說如果金宣虎願意出面將事情說清楚，才有可能有轉圜餘地。