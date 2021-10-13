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捕獲野生影帝黃秋生 拍實境節目參訪故宮南院

記者魯永明／嘉義報導
香港影帝黃秋生擔綱的LINE TV原創實境節目「開著餐車交朋友」，第二季節目最後一集，再度來到嘉義縣拍攝，下午黃秋生（左）、莊凱勛（右）參觀故宮南院，被員工、遊客發現。圖／讀者提供
香港影帝黃秋生擔綱的LINE TV原創實境節目「開著餐車交朋友」，第二季節目最後一集，再度來到嘉義縣拍攝，下午黃秋生（左）、莊凱勛（右）參觀故宮南院，被員工、遊客發現。圖／讀者提供

香港影帝黃秋生擔綱的LINE TV原創實境節目「開著餐車交朋友」，第二季節目的最後一集再度來到嘉義縣拍攝，下午黃秋生、莊凱勛參觀故宮南院，被員工及遊客發現，大家搶著拍照，開心直說，「影帝帥又親切」。

黃秋生問博物館有賣餐嗎？員工回答「有阿，火鍋」，黃秋生回說「多沒創意。」女員工再問，「那你後天節目要煮啥？」黃秋生果然是神祕主廚不回答，女員工則說「橫豎不是人肉叉燒包就行」。

女員工跟黃秋生聊茶、談人生，黃秋生本人其實跟目前公視戲劇節四「四樓的天堂」演出的「推拿師」一樣，頗有想法；而莊凱勛很平易近人，講話聲音跟戲裡一模一樣，女員工跟他聊熱門影集「天橋上的魔術師」。

黃秋生、莊凱勛與劇組人員，住宿故宮南院對面的棒棒積木飯店，下午3點半進故宮南院參觀展廳、紀念品賣場，拍攝節目，逛了2個小時才離去。黃秋生主持的實境節目「開著餐車交朋友」，後天下午在棒棒積木飯店開賣，拍攝節目。

黃秋生擔綱的實境節目「開著餐車交朋友」，5月開到嘉縣鹿草鄉及朴子市拍攝4天，行銷在地風土人情農產，與鄉親熱情互動，黃秋生大讚嘉義人情味濃，節目邀請縣長翁章梁扮神秘客行銷家鄉，後碰上本土疫情爆發，拍片暫停，直到疫情趨緩，再來嘉義出外景拍攝。

香港影帝黃秋生擔綱的LINE TV原創實境節目「開著餐車交朋友」，第二季節目最後...
香港影帝黃秋生擔綱的LINE TV原創實境節目「開著餐車交朋友」，第二季節目最後一集，再度來到嘉義縣拍攝，下午黃秋生（左）、莊凱勛（右）參觀故宮南院，被員工、遊客發現。圖／讀者提供

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