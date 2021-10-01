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66歲林青霞最新近照曝光 透露金馬影后腦部手術後狀況

記者陳建嘉／即時報導
林青霞（後排右起）、甄珍、姚煒曾在7月時，在香港為資深影星葛蘭慶生。圖／摘自微博
林青霞（後排右起）、甄珍、姚煒曾在7月時，在香港為資深影星葛蘭慶生。圖／摘自微博

林青霞是被譽為玉女掌門人，也是影迷心中永遠的女神，即便66歲了依舊充滿風采，她日前體重曾狂飆到68公斤，後來好不容易才成功瘦身，狂減11公斤，她7月與好友甄珍、姚煒共同為資深影星葛蘭慶生，只見她優雅體態保持相當完美，仍然迷人。

林青霞穿著橘色洋裝留著一頭俏麗短髮，氣色好，身材也沒有走鐘，她先前減重，靠著每天運動1小時順利甩肉11公斤，被網友大讚：「當年的女神回來了！」

此外，根據「中國時報」報導，林青霞發表一篇名為「瘜肉‧光頭‧中指」的文章，提到好友甄珍，誇讚在學生時代就看了許多甄珍主演的電影，更稱讚她在白景瑞導演的「新娘與我」，有幾個戴新娘頭紗的特寫，實在絕美，「叫我屏住呼吸，說不出話來，從來沒見過這麼美的臉蛋兒」。

日前甄珍生病送醫，緊急動了開腦手術，她認為這是大手術，從朋友間輾轉得知後立刻打電話給對方慰問，結果甄珍態度自然，「這有什麼好說的，說了對我一點幫助沒有，還得費神解釋」，林青霞並描述甄珍當時受傷的情境，還說對方傳了一張照片給她，「一半是長頭髮，一半是光頭」，而林青霞當時竟然還建議甄珍把頭髮剃光，沒想到甄珍妙回：「好像蠻好看的，我明天就去剪。」

林青霞還在文章中提及，前陣子看到甄珍戴著一頂不怎麼樣的帽子，但她立刻想起甄珍曾在「一簾幽夢」戴了許多美麗的帽子，怕她不講究，順手從自己車上送給她一頂帽子，2位金馬影后的好交情，自然不在話下。

林青霞（右二）日前出席友人生日。圖／摘自微博
林青霞（右二）日前出席友人生日。圖／摘自微博

玉女 導演 中國

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