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艾美獎今晚終於有現場來賓 Netflix盼靠「王冠」登頂

中央社洛杉磯18日綜合外電報導
Netflix盼靠描述英國王室的影集「王冠」(The Crown)，一圓贏得最大獎的夢想。(美聯社)
Netflix盼靠描述英國王室的影集「王冠」(The Crown)，一圓贏得最大獎的夢想。(美聯社)

電視圈年度盛事艾美獎（Emmys）頒獎典禮美東時間今晚8時登場，這將是兩年來首度有來賓現場與會，而串流平台Netflix有望靠「王冠」（The Crown）一圓贏得最大獎的夢想。

法新社報導，深獲影評推崇、描述英國王室的影集「王冠」，將與「星際大戰」系列「曼達洛人」（The Mandalorian）等作品爭奪最佳戲劇類影集殊榮。而明晚在加州洛杉磯市中心舉行的頒獎典禮，將因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續肆虐而在室外舉行，並限制現場觀眾的人數。

Netflix自2012年推出首部原創節目以來，雖徹頭徹尾顛覆了電視產業，卻從未在素有電視界奧斯卡之稱的艾美獎頒獎典禮上贏過最佳戲劇、最佳喜劇或最佳迷你影集獎。

美國娛樂業界周刊「綜藝」（Variety）編輯戴維斯（Clayton Davis）告訴法新社：「『王冠』確實有奪獎氣勢，這將是Netflix第一齣奪大獎的作品。」

除了「王冠」，Netflix也押寶高人氣影集「后翼棄兵」（The Queen's Gambit）在競爭激烈的「最佳迷你影集」獎項中出線。安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）在「后翼棄兵」中飾演一名西洋棋天才少女，本劇有多紅，從全球西洋棋銷售量突然暴增可以窺見。

此外，浪漫愛情影集「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton）、紀錄片「我們的星球」（David Attenborough: A Life on our Planet）同樣入圍，外加Netflix已經在明天艾美獎主要獎項之前的技術類別中奪下34獎，使得這個串流平台龍頭今年得獎數可能來到史上新高。

新聞網站Deadline專欄作家韓蒙德（Pete Hammond）告訴法新社：「我們正目睹Netflix終將有所突破。他們過去很善於入圍，但得獎總數向來平平。」

去年的艾美獎頒獎典禮採全面線上舉行，僅主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）在空蕩蕩的洛杉磯會場與得獎人視訊連線。

今年由塞德里克凱爾斯（Cedric the Entertainer）接下主持棒，觀眾名單僅限500人，且與會者必須嚴格遵守防疫規定，包括提供疫苗接種證明等。

這份瘦身版的賓客名單，意味部分入圍者可能連邀請函都收不到。

「綜藝」編輯戴維斯說，「今年頒獎典禮看上去會有不同。但願這是我們最後一次看到這類現場搭視訊的混合式節目。我看夠了，老實說，美國觀眾也看夠了。」

Netflix 艾美獎 入圍

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