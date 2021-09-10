維密天使「茉莉公主」出嫁 浪漫刺繡婚紗美哭

Jasmine Tookes以Zuhair Murad婚紗出嫁，Juan David Borrero則身穿Giorgio Armani西裝。圖／取自IG

被譽為「維密天使 （Victoria's Secret）」中最閃亮耀眼的一顆「黑珍珠」，30歲的美籍超模Jasmine Tookes出嫁了！自2012年開始為維多莉亞的祕密走秀，2015年簽約成為天使超模，她在厄瓜多爾與Snapchat 擔任國際市場營銷總監的Juan David Borrero完成婚禮，身穿Zuhair Murad嫁紗，她說，「當我第一次為Zuhair Murad走高訂秀，就已經下定決心在婚禮時要穿上這個品牌的婚紗。」

Jasmine Tookes的超美嫁紗讓網友驚呼她「茉莉（Jasmine）公主」，Juan David Borrero看著她的寵溺眼神，也讓她成為最幸福的新娘；兩人是在2016年透過工作場合認識，去年9月Juan給了Jasmine一個超大的求婚驚喜，簡直像是愛情電影的情節，Juan矇住了Jasmine的眼睛，一同搭乘直升機飛往美西峽谷的安縵奇嶺（Amangiri）酒店，在岩石上以小石頭拼出WYMM（Would you marry me）四個字母，用7克拉鑽戒套牢了Jasmine。婚禮在厄瓜多爾首都基多的天主教堂舉行，鄰近莊園的婚宴，餐點由曾在丹麥Noma擔任主廚、現任拉丁美洲前50大餐廳之一的Nuema擔綱主廚的Alejandro Chamorro設計。

在婚顧公司Carolina Muzo的安排下，所有已接種疫苗的來賓亦接受新冠肺炎篩檢，才能參加這場甜蜜的婚禮，Jasmine身穿Zuhair Murad婚紗，4.6公尺長的裙襬極為浪漫，搭配Ritani鑽石耳環、Sarah Flint訂製白色緞面高跟鞋，手上的婚戒來自訂婚當時的7克拉Ritani鑽戒，價值25萬美元；新郎則是身穿Giorgio Armani西裝，伴娘們的鼠尾草色禮服氣質典雅，來自紐約 高級婚紗品牌Amsale，整場婚禮洋溢甜蜜、浪漫、幸福的氛圍。

而有趣的是，這次迎娶「茉莉公主」的Juan David Borrero，與Snapchat合夥人兼行政總裁Evan Spiegel是同事，而Evan Spiegel的太太正是同為維密天使的米蘭達可兒（Miranda Kerr），看來Snapchat的高階主管都情定超模，也是趣味的巧合。