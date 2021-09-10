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維密天使「茉莉公主」出嫁 浪漫刺繡婚紗美哭

聯合新聞網 楊詩涵
Jasmine Tookes以Zuhair Murad婚紗出嫁，Juan David Borrero則身穿Giorgio Armani西裝。圖／取自IG
Jasmine Tookes以Zuhair Murad婚紗出嫁，Juan David Borrero則身穿Giorgio Armani西裝。圖／取自IG

被譽為「維密天使（Victoria's Secret）」中最閃亮耀眼的一顆「黑珍珠」，30歲的美籍超模Jasmine Tookes出嫁了！自2012年開始為維多莉亞的祕密走秀，2015年簽約成為天使超模，她在厄瓜多爾與Snapchat擔任國際市場營銷總監的Juan David Borrero完成婚禮，身穿Zuhair Murad嫁紗，她說，「當我第一次為Zuhair Murad走高訂秀，就已經下定決心在婚禮時要穿上這個品牌的婚紗。」

Jasmine Tookes的超美嫁紗讓網友驚呼她「茉莉（Jasmine）公主」，Juan David Borrero看著她的寵溺眼神，也讓她成為最幸福的新娘；兩人是在2016年透過工作場合認識，去年9月Juan給了Jasmine一個超大的求婚驚喜，簡直像是愛情電影的情節，Juan矇住了Jasmine的眼睛，一同搭乘直升機飛往美西峽谷的安縵奇嶺（Amangiri）酒店，在岩石上以小石頭拼出WYMM（Would you marry me）四個字母，用7克拉鑽戒套牢了Jasmine。婚禮在厄瓜多爾首都基多的天主教堂舉行，鄰近莊園的婚宴，餐點由曾在丹麥Noma擔任主廚、現任拉丁美洲前50大餐廳之一的Nuema擔綱主廚的Alejandro Chamorro設計。

在婚顧公司Carolina Muzo的安排下，所有已接種疫苗的來賓亦接受新冠肺炎篩檢，才能參加這場甜蜜的婚禮，Jasmine身穿Zuhair Murad婚紗，4.6公尺長的裙襬極為浪漫，搭配Ritani鑽石耳環、Sarah Flint訂製白色緞面高跟鞋，手上的婚戒來自訂婚當時的7克拉Ritani鑽戒，價值25萬美元；新郎則是身穿Giorgio Armani西裝，伴娘們的鼠尾草色禮服氣質典雅，來自紐約高級婚紗品牌Amsale，整場婚禮洋溢甜蜜、浪漫、幸福的氛圍。

而有趣的是，這次迎娶「茉莉公主」的Juan David Borrero，與Snapchat合夥人兼行政總裁Evan Spiegel是同事，而Evan Spiegel的太太正是同為維密天使的米蘭達可兒（Miranda Kerr），看來Snapchat的高階主管都情定超模，也是趣味的巧合。

Jasmine Tookes和Juan David Borrero的婚紗照浪漫甜...
Jasmine Tookes和Juan David Borrero的婚紗照浪漫甜蜜。圖／取自IG
Jasmine Tookes身穿裙擺長達4.6公尺的Zuhair Murad婚紗...
Jasmine Tookes身穿裙擺長達4.6公尺的Zuhair Murad婚紗，簡直皇室婚禮般奢華隆重。圖／取自IG
Jasmine Tookes和Juan David Borrero的婚紗照浪漫甜...
Jasmine Tookes和Juan David Borrero的婚紗照浪漫甜蜜。圖／取自IG

天使 Snapchat 紐約

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