小班被目擊挑選婚戒 被爆再度求婚翹臀珍

珍妮佛洛佩茲(右)日前曬出與班艾佛列克的熱吻照。圖／摘自IG

班艾佛列克 、珍妮佛洛佩茲 重燃愛火4個月，日前珍妮佛還在IG貼出2人擁吻照，大方宣告熱戀，最近更傳出小班有意向珍妮佛求婚，彌補17年前未竟的姻緣，「紐約 郵報」更拍到小班帶著母親、兒子逛精品珠寶品牌，還在訂婚鑽戒櫥窗前端詳許久，讓外界不免猜測，2人這回很有可能修成正果。

小班23日帶著家人現身洛杉磯的購物中心，還走進TIFFANY & Co.珠寶店，有民眾目擊他手裡拿著一支筆，在訂婚鑽戒的專櫃前不斷比劃，似乎在挑選適合的求婚鑽戒，不過他最後未購物。旁人設想他可能是先做挑選，畢竟可能還要先準備求婚儀式，才能做後續決定。

小班、珍妮佛因合作「絕配殺手」相戀，還在2002年11月向她求婚成功，原本計畫隔年舉辦婚禮，卻因媒體過度關注，讓小班壓力極大，最終決定取消婚約、分手，當年引來不少珍妮佛的粉絲，痛罵小班軟弱，一度引起爭議。

多年後，2人各自嫁娶，也再度於今年回歸單身，沒想到他們迅速被拍到約會聚餐、出遊等甜蜜照片，由於2人都已是成熟的中年人，不少網友認為他們在經過許多歷練之後，這次一定會珍惜彼此，相當看好他們的戀愛。