我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新紐約州長霍楚改新冠死亡核算標準 死亡數增1.2萬人

達美航空：11月起未打疫苗員工 醫保費加收200元

小班被目擊挑選婚戒 被爆再度求婚翹臀珍

記者陳建嘉／即時報導
珍妮佛洛佩茲(右)日前曬出與班艾佛列克的熱吻照。圖／摘自IG
珍妮佛洛佩茲(右)日前曬出與班艾佛列克的熱吻照。圖／摘自IG

班艾佛列克珍妮佛洛佩茲重燃愛火4個月，日前珍妮佛還在IG貼出2人擁吻照，大方宣告熱戀，最近更傳出小班有意向珍妮佛求婚，彌補17年前未竟的姻緣，「紐約郵報」更拍到小班帶著母親、兒子逛精品珠寶品牌，還在訂婚鑽戒櫥窗前端詳許久，讓外界不免猜測，2人這回很有可能修成正果。

小班23日帶著家人現身洛杉磯的購物中心，還走進TIFFANY & Co.珠寶店，有民眾目擊他手裡拿著一支筆，在訂婚鑽戒的專櫃前不斷比劃，似乎在挑選適合的求婚鑽戒，不過他最後未購物。旁人設想他可能是先做挑選，畢竟可能還要先準備求婚儀式，才能做後續決定。

小班、珍妮佛因合作「絕配殺手」相戀，還在2002年11月向她求婚成功，原本計畫隔年舉辦婚禮，卻因媒體過度關注，讓小班壓力極大，最終決定取消婚約、分手，當年引來不少珍妮佛的粉絲，痛罵小班軟弱，一度引起爭議。

多年後，2人各自嫁娶，也再度於今年回歸單身，沒想到他們迅速被拍到約會聚餐、出遊等甜蜜照片，由於2人都已是成熟的中年人，不少網友認為他們在經過許多歷練之後，這次一定會珍惜彼此，相當看好他們的戀愛。

班艾佛列克(左)、珍妮佛洛佩茲重燃愛火，最近更傳出小班已在挑鑽戒準備求婚。(路透...
班艾佛列克(左)、珍妮佛洛佩茲重燃愛火，最近更傳出小班已在挑鑽戒準備求婚。(路透資料照片)
52歲流行天后珍妮佛洛佩茲被傳出即將4度結婚。圖／摘自IG
52歲流行天后珍妮佛洛佩茲被傳出即將4度結婚。圖／摘自IG

紐約 珍妮佛洛佩茲 班艾佛列克

上一則

中國主持錢楓涉性侵 受害者曾登「天天向上」與他同框

下一則

吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」

延伸閱讀

住銀行做一晚發財夢 民宿創意有「錢」景

住銀行做一晚發財夢 民宿創意有「錢」景
遭霍尊事件波及 熱狗被扒「劣跡」

遭霍尊事件波及 熱狗被扒「劣跡」
「六人行」特別篇假戲真做？ 珍妮佛、大衛傳熱戀

「六人行」特別篇假戲真做？ 珍妮佛、大衛傳熱戀
「六人行」燃愛火？珍妮佛安妮絲頓曾告白「羅斯」

「六人行」燃愛火？珍妮佛安妮絲頓曾告白「羅斯」

熱門新聞

鄭欣宜。 (取材自Instagram)

沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元

2021-08-19 02:43
徐懷鈺(前排左四)的模樣讓很多粉絲認不出來。圖／摘自IG

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

2021-08-23 12:40
布魯克雪德絲（右二）和丈夫、小女兒（左一）一起送大女兒（左二）去上大學。圖／摘自IG

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

2021-08-23 14:57
吳亦凡正式被逮捕，日前有更勁爆的傳聞出現，指出他已經結婚生子。（取材自微博）

吳亦凡爆已婚當爸 對象是吳媽挑的「高學歷白富美」？

2021-08-19 22:07
有網友曬出了霍尊和媽媽的婚紗照。（取材自微博）

霍尊與媽媽親子照曝光 親密餵食、躺大腿如「婚紗照」

2021-08-17 02:26
鄭爽30歲生日，據傳過得冷冷清清。（取材自微博）

鄭爽30歲生日冷清 圈內僅一人發祝福

2021-08-23 02:27

超人氣

更多 >
美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答
後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙
世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

庫克接CEO那天 1000元買蘋果股票 現在值多少錢？

庫克接CEO那天 1000元買蘋果股票 現在值多少錢？
河中有「屍體」消防隊趕來打撈 男醒來：我在睡覺

河中有「屍體」消防隊趕來打撈 男醒來：我在睡覺