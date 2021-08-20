影／女星自曝突破性感染 得新冠肺炎感覺糟透

梅莉莎瓊哈特是美國觀眾熟悉的面孔。圖／摘自imdb

美國 近來新冠肺炎疫情 嚴重，就連已經打過疫苗的人們也未必能擺脫Delta變種病毒的侵犯，曾經因為「少女魔法師」、「惡劣芳鄰」等片一度是美國紅偶像的梅莉莎瓊哈特(Melissa Joan Hart)就在社群網站上發布短片，表示自己就算打了疫苗，也還是被傳染新冠肺炎，她形容難過的感覺有如胸口被壓了重物，根本難以呼吸，自己的一個兒子也發病，可能就是這樣遭感染，希望其他小孩能夠沒事。

45歲的梅莉莎，年輕時主演影集「少女魔法師」走紅，成為輕熟女後以「憨管家俏主人」成功轉型，至今在美國都擁有不錯的知名度。她坦言從來沒有發布短片，但覺得這支短片要傳達出的訊息很重要。她現在非常生氣，雖然之前大家都遵守防疫規範，也都配合減少很多不必要的外出，不過顯然最近整個國家都有點鬆懈，她就很不滿為何兒子們在學校裡沒有被強制要求戴口罩 ，她很確定疾病的破口就是這樣來的。

她稱讚年紀最小的兒子都一直戴著口罩，從去年開始就有這習慣，「如果他都能做到這樣，我至少可以告訴他，對於同一個教室上課的同學和老師，他是超級英雄，因為他藉此保護了他們。」梅莉莎如此說道。她不但害怕、傷心也對自己和某些國家元首很失望，她本來希望自己能做得更好，她語重心長請求網友們：「要保護好家人，保護好你們的小孩，疫情絕對還沒結束！」