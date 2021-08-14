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孫儷寫得一手好書法 爆料練字時老公鄧超當「跟屁蟲」

記者楊起鳳／綜合報導
孫儷(左)和趙又廷合作新戲「理想之城」。（圖：愛奇藝國際站提供）
孫儷(左)和趙又廷合作新戲「理想之城」。（圖：愛奇藝國際站提供）

孫儷搭檔趙又廷演出職場劇「理想之城」，這次她不賣房而是當起建築造價師，歷經背黑鍋遭開除、上司刻意打壓等挫折仍不放棄初衷，貼近現實職場生活的台詞讓觀眾看了很有感，播出後引起不少討論。

孫儷之前在「安家」中飾演性格強悍的房產仲介，這次在劇裡則是職場背鍋小蝦米，一路蛻變成長。孫儷說：「這次的角色跟『安家』的『房似錦』很不一樣，『蘇筱』在成長過程中得到了家中很多的愛，所以她有很多的能量可以在殘酷的職場世界裡拚搏。」劇中她歷經各種挫折，被公司開除後求職處處碰壁，好不容易有公司願意用她，沒想到老闆竟是個在員工廁所偷裝針孔的色狼，她氣到當場痛扁對方一頓，雖然因此進了警局，但見到前來關切的閨蜜仍不忘自豪的說：「我打架贏了」。

趙又廷則飾演建築公司的菁英「夏明」，他被渾身充滿熱情的孫儷吸引，兩人越走越近，受訪時趙又廷表示，環環相扣的劇情跟職場上的你來我往是本劇的看點，還不忘提起他跟孫儷有感情戲。第7集中，孫儷想起職場的逆境波折跟未婚夫的無情背叛，忍不住喝到爛醉並在KTV裡嘶吼宣洩，還把趙又廷誤認為已經分手的未婚夫，緊緊摟著他崩潰哭喊：「不要離開我。」牽動觀眾的情緒，讓不少網友表示，她不僅能演霸氣娘娘，連小人物的內心世界也詮釋得相當到位。

孫儷平時把練書法當興趣的她也特地為「理想之城」的劇名題字，她還爆料老公鄧超老愛跟著她去找書法老師，聽到書法老師問「幹嘛今天不讓他來？」她沒好氣地回說：「他來會影響我，每次鄧超一來老師就不理我了，光顧著跟他泡茶聊天，我就在那很孤獨地練2個小時的字。」鄧超也不忘幫老婆的「理想之城」宣傳，搞笑留言「大家有什麼想問她的儘管問我，我24小時在線。」夫妻倆結婚多年感情依舊甜蜜。

孫儷平常很愛寫書法，為「理想之城」題字。（圖：愛奇藝國際站提供）
孫儷平常很愛寫書法，為「理想之城」題字。（圖：愛奇藝國際站提供）

孫儷 趙又廷 鄧超

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