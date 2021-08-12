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BIGBANG勝利遭判3年 第一時間反應曝光

記者陳建嘉／即時報導
BIGBANG前團員勝利因涉嫌海外賭博、安排性交易等多起罪名，最終被軍事法庭判處3年。圖／摘自IG
BIGBANG前團員勝利因涉嫌海外賭博、安排性交易等多起罪名，最終被軍事法庭判處3年。圖／摘自IG

南韓男子團體BIGBANG前團員勝利前年爆出連串醜聞，並涉嫌性交易、慣性違法賭博以及違反外匯交易法等9項罪名，案件拖了多年，軍法庭在12日下午進行正式宣判，被判3年有期徒刑，徵收金11億5690萬元（約100萬美元），並當庭羈押。

根據韓媒報導指出，勝利在聽到宣判時，不同於上次開庭的痛哭流涕，這次僅以顫抖的口吻，神情疲憊地說了聲「好」，接受判決。

法院則表示，在開庭之前，勝利在證據確鑿的狀況下否認罪名，還想把罪名推給別人，完全沒有悔意，並說從群組對話內容來看，「勝利明顯知道性交易事實」，駁回他先前強調的不知情呈述，最終才決定判他3年刑期，至於100萬美元的徵收金，皆是他過去涉嫌海外賭博，未如實申報的稅收。

由於勝利現正入伍中，只剩下1個月的役期，他會先被強制卸下現役軍人身分，轉為暫時勤勞役，幾乎也等於讓他強制退伍，接下來會直接送往監獄

勝利遭判3年刑期的新聞一出，立刻引來南韓媒體、網友排山倒海的批評，認為勝利犯下多起罪名，應該加重刑罰，不過法院解釋勝利沒有前科，再加上教唆暴力的部分，受害者有求情，不希望他受罰，考量眾多原因之後，最終才決定宣判他3年刑期。

BIGBANG前團員勝利因涉嫌海外賭博、安排性交易等多起罪名，最終被軍事法庭判處...
BIGBANG前團員勝利因涉嫌海外賭博、安排性交易等多起罪名，最終被軍事法庭判處3年。(路透資料照片)

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