吳亦凡5年前早違法竟被洗白 即使入獄也荷包滿滿

吳亦凡2016年違法被壓下來。圖／摘自微博

中國 男星吳亦凡 涉嫌強姦女性遭到中國警方拘留，傳出還有性賄賂、拍攝性愛影片、群交、毒品等9大罪狀，全案警察 仍在調查，中國網友也沒閒著，發揮網路肉搜能力，不斷被翻出他的黑料，原來吳亦凡在2016年就曾涉嫌違法攜帶許多假包包，在海關被扣留。

中國微博網友爆出，吳亦凡當時從國外入境上海時，被海關查驗後發現攜帶假的名牌包包、盜版的貨品，準備賣給粉絲，於是當場就被沒收。為了警示眾人，上海海關還做了短片對外發布，可是由於當時的吳亦凡流量驚人，粉絲數龐大，很快就被洗白了。如今又知法犯法，釀下大禍。

其實吳亦凡即使毀星途也不用太擔憂未來的生活，他憑韓團EXO成員身份出道，退團後2014年開始在中國發展，2017年更以年收入超過6.4億台幣（約2292萬美元）在富比士中國名人榜位占第十名。

至今他不僅投資多間公司，還握有16支代言，代言費從2000萬（約310萬美元）到1億人民幣（約1548萬美元）都有傳聞，但據悉合理價格為1000萬人民幣，推估近2年光代言費就撈進1.5億人民幣（約2321萬美元），有港媒統計，他再加上電影、綜藝節目及廣告代言帶來的總收入至少有57億台幣（約2億美元），即便獲判最輕刑期入獄3年，出獄沒有工作，金錢上也不會有過多煩惱。