唸錯對方名字 巨石強森戳艾蜜莉痛處 無法演「黑寡婦」

巨石強森(右)、艾蜜莉布朗特在「叢林奇航」開拍之際就互虧，直到宣傳仍不改毒舌本色，證實私底下2人的交情超好。圖／迪士尼提供

巨石強森 、艾蜜莉布朗特主演奇幻冒險電影 「叢林奇航」，27日舉辦線上記者會，2位大明星在記者會上不停鬥嘴，巨石強森還故意戳艾蜜莉布朗特的痛處，虧她沒演「黑寡婦」，展現2人的好交情。

艾蜜莉布朗特原是「黑寡婦」首選，當年卻因懷孕、檔期衝突，最終無緣演出該角，由思嘉莉約翰森替補，也為她締造事業高峰，不過艾蜜莉仍以「噤界」系列、「明日邊界」等電影躍升成為一線女星，沒想到此次與好友巨石強森合作，仍被對方揶揄。主持人大讚艾蜜莉在「叢林奇航」的角色，可說是從影最精采表演，巨石強森立刻揶揄，「真的嗎？那你有看過『神力女超人』與『黑寡婦』嗎？」嘲弄艾蜜莉與「黑寡婦」失之交臂的舊事，逼得艾蜜莉只能苦笑轉身不想理他。

2人不停唇槍舌戰，當主持人說「2位明星名氣大到不需要介紹」，巨石強森立刻接話說：「不，艾蜜莉需要。」艾蜜莉還故意念錯對方名字為「戴夫」，讓巨石強森只能自嘲「我是戴夫強森」，笑翻全場。

雖然猛虧對方，但同時也展現他們私底下的好交情，巨石強森說自己很久之前就是艾蜜莉的粉絲，看到劇本時就向劇組要求，希望能由艾蜜莉布朗特演出，「她多才多藝、能歌善舞，也能展現深刻演技，與她合作非常棒」，但他還補刀「一開始邀約她，結果我被已讀不回」，艾蜜莉無奈表示「我也要先看劇本吧」。不過艾蜜莉大讚與巨石強森合作非常愉快，說自己從小很愛「印第安納瓊斯」、「綠寶石」這些冒險電影，也認為「叢林奇航」延續這些經典作品的精神，「我很高興能成為女版印第安納瓊斯」。