吳亦凡發布10項澄清聲明 怒槓受害網美 指被勒索逾百萬

吳亦凡工作室發表10點聲明。圖／摘自微博

捲入桃色紛爭的吳亦凡 不忍了，晚間再度透過工作室官方微博 發表聲明，洋洋灑灑列出10點澄清事項，像是吳亦凡和都美竹僅見過一次面、吳亦凡與都美竹最後一次微信 聊天是5月31日，藉此回應都美竹朋友「劉美麗同學」6月的發文，否認吳亦凡4月突然消失、對都美竹冷暴力等控訴。

針對都美竹一連串的舉動，吳亦凡工作室表示都美竹於7月8日起陸續發文、受訪毀謗吳亦凡，10日寄給工作室8封Email，透過威脅、恐嚇的口吻要求工作室解決，同晚雙方透過微信溝通協議。吳亦凡工作室稱是都美竹主動要求200萬人民幣（約30萬美元），還說收到錢後願意刪除發文，沒想到隔天都美竹把200萬提高到800萬人民幣（約123萬美元），雙方一來一往後協議是300萬人民幣（約46萬美元）。

不過吳亦凡的媽媽看不慣都美竹持續發表不實訊息和威脅，主動透過自己和吳亦凡的帳戶轉出3筆合計50萬人民幣（約7.7萬美元）的款項，然而對於都美竹說已經轉回18萬（約2.8萬美元）的款項，吳亦凡工作室表示尚未收到。另外對於都美竹發布與吳亦凡工作室的聊天內容，工作室強調從未註冊過微信帳號，指控都美竹捏造不實對話紀錄。