「喜歡的女生一定要上」女星控吳亦凡襲胸 PO出對話

吳亦凡的桃色糾紛越滾越大。（取材自微博）

吳亦凡 疑似拐騙女性的風波越滾越大，縱使他發文否認、工作室發表聲明指都美竹造謠等等，但多數網友基於過去已有先例，傾向於相信都美竹的話語。另外，24歲的前「SNH48」成員張丹三也透過微博 發聲，不僅曬出吳亦凡多次約她見面的私訊紀錄，甚至還問她是不是沒和別人發生過關係，讓張丹三不解回應：「我覺得有些不尊重女性！」

張丹三是前「SNH48」成員。（取材自微博）

張丹三表示吳亦凡於去年8月透過共同友人加了她的微信，然後就熱情地誇她很美、很喜歡她，問說「你乖嗎平時」，一度讓她不解，吳亦凡回說是指感情方面，在她反問之後，吳亦凡說：「我很乖阿……我比較希望另一半乖，就是其實我想好好談戀愛找女朋友啦……但是一直沒遇到，所以很喜歡你。」

張丹三透露和吳亦凡見面之後，對方數度想擁抱她，甚至還想摸胸。（取材自微博）

兩個人才聊沒多久，吳亦凡就要求在杭州的張丹三到上海見面，表示看了她的微博之後很喜歡她，自己也想好好找一個愛的人，張丹三回說：「明明是你想見我。」吳亦凡則說：「這很重要嗎？我的身分真的很不方便，你不能理解嗎？」接著他三番兩次邀她到上海碰面，並自稱個性傻憨憨、童真，和外表不同，一度讓張丹三質疑遇到詐騙集團 。

張丹三曬出吳亦凡多次約她見面的私訊紀錄。（取材自微博）

張丹三曬出吳亦凡多次約她見面的私訊紀錄。（取材自微博）

後來，吳亦凡又說談戀愛、要結婚肯定要找乾乾淨淨的女孩，「你也是吧？母胎SOLO（單身）？」張丹三回說自己還是很嚮往戀愛，吳亦凡又問：「談得久嗎？你沒有傻傻的交付全部吧？就是你們沒有發生過關係吧！」話題讓張丹三覺得相當怪異，吳亦凡又說：「我其實就是想說女孩子第一次很重要，不要輕易給出去。」甚至表明男生的第一次不重要，有能力反倒重要許多。

兩人聊了幾天之後碰面，吳亦凡以身分為由約在酒店見面，席間數次想抱住她、甚至還伸手摸胸，說出「喜歡的女生一定要上」等猥瑣言論，張丹三說：「現在看到網路上其他女孩的爆料，才覺得事情應該沒有這麼簡單，回想一下要感謝我比較遲鈍以及酒量還可以，所以很慶幸的沒發生什麼讓我自己後悔的事。」

張丹三曬出吳亦凡多次約她見面的私訊紀錄。（取材自微博）

張丹三提到隨著爆料越來越多，發現吳亦凡利用自身光環欺騙了許多人，但這種做法是錯的，「我沒受到實質的傷害，不聲討誰，只是想讓粉絲清醒一點，也給女生打個預防針，不管對方是誰都不要放鬆警惕，保護好自己。」對於張丹三的發文，吳亦凡的團隊尚未回應。