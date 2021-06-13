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陪觀眾奔跑3991天 李光洙淚海中告別「Running Man」

記者李姿瑩／綜合報導
李光洙哭著朗讀親筆信。圖／摘自IG
李光洙哭著朗讀親筆信。圖／摘自IG

李光洙在「Running Man 」錄製的最後1集13日播出，他照樣和主持班底們參與玩遊戲，不變的笑聲中多了幾分複雜的情緒。李光洙貼心地為「RM」團隊所有人準備了離別禮物，最終在淚水中與觀眾道別。

李光洙參與「RM」主持11年，因腳傷難癒忍痛退出節目。幕後工作人員在網路上分享他們眼中的李光洙，編導們回憶，李光洙從來沒有拒絕過製作單位的安排，腳趾骨折照樣下場撕名牌，在冬天感冒了也不介意被淋水。在被懲罰坐上飛機機頂時，李光洙要求調高飛行高度，擔心觀眾看不出恐怖效果，寧可自己承受所有恐懼。

2017年「RM」主持班底加入新來的全昭旻、梁世燦，李光洙為了讓他們減少尷尬，提前1個月幾乎天天陪他們把酒言歡。所有工作人員對他一片好評，全都認同他是不可多得的敬業藝人。官方IG公開多張「畢業照」，感謝「永遠的成員」李光洙陪伴大家一起奔跑了3991天。

「RM」觀眾感嘆，幾乎每5年就會有主持班底退出，從宋仲基、Lizzy、Gary到李光洙，節目彷彿有「5年魔咒」。李光洙最後朗讀自己寫的親筆信，一度哭到念不下去。他為了給成員們驚喜禮物，特地與工作人員串通好讓所有人都不必受罰。宋智孝眼淚停不下來，但仍然只能含淚留下大合照，送走無可取代的李光洙。

主持班底們歡送李光洙。圖／摘自IG
主持班底們歡送李光洙。圖／摘自IG
李光洙最後留下告別大合照。圖／摘自IG
李光洙最後留下告別大合照。圖／摘自IG
李光洙的經紀公司公開幕後照片感謝製作單位和觀眾們。圖／摘自IG
李光洙的經紀公司公開幕後照片感謝製作單位和觀眾們。圖／摘自IG
節目PD難忘李光洙要求加強懲罰效果。圖／摘自IG
節目PD難忘李光洙要求加強懲罰效果。圖／摘自IG
李光洙(前排右二)在成員們祝福中離開節目。圖／摘自IG
李光洙(前排右二)在成員們祝福中離開節目。圖／摘自IG

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