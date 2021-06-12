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漫威「尚氣」導演承認取經「臥虎藏龍」 受成龍啟發

記者蘇詠智／綜合報導
劉思慕在「尚氣與十環傳奇」裡的打鬥場面深受武俠片與成龍動作片的啟發。（取材自Twitter）
劉思慕在「尚氣與十環傳奇」裡的打鬥場面深受武俠片與成龍動作片的啟發。（取材自Twitter）

漫威首位主打亞裔英雄「尚氣」（Shang-Chi），在「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）預告推出後，果然引起華人觀眾的爭議，從男主角劉思慕的顏值到影片風格等，有許多不同的觀點和看法，與歐美觀眾大多數熱烈期待的情況，迥然不同。

對於導演德斯汀丹尼爾克雷頓（Destin Daniel Cretton）來說，電影版對於尚氣的的塑造和整部片的風格，力求維持原作的本色，因此在他的想法中，需要有非常武俠片味道的動作場面，他不諱言觀眾在首支預告中看到的部分畫面會聯想到「臥虎藏龍」，而劉思慕其中一些打鬥片段，又從成龍的動作片中得到啟發，他還為該片聘請了來自中國武術指導，設計出不少有武俠味的招式和對打，與以往觀眾熟悉的歐美奇幻風格漫威超級英雄片有相當大的差異。

對於歐美觀眾來說，這是漫威的一次新嘗試，充滿新鮮感，但華人觀眾卻有人覺得不是挺搭調，認為漫威英雄片就不該有東方武俠味，使得片子票房和口碑表現格外受到外界好奇。

(影音製作：何卓賢  訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

漫威 華人 導演

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