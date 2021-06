漫威「尚氣」導演承認取經「臥虎藏龍」 受成龍啟發

劉思慕在「尚氣與十環傳奇」裡的打鬥場面深受武俠片與成龍動作片的啟發。(取材自Twitter)

漫威 首位主打亞裔英雄「尚氣」(Shang-Chi),在「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)預告推出後,果然引起華人 觀眾的爭議,從男主角劉思慕的顏值到影片風格等,有許多不同的觀點和看法,與歐美觀眾大多數熱烈期待的情況,迥然不同。

對於導演 德斯汀丹尼爾克雷頓(Destin Daniel Cretton)來說,電影版對於尚氣的的塑造和整部片的風格,力求維持原作的本色,因此在他的想法中,需要有非常武俠片味道的動作場面,他不諱言觀眾在首支預告中看到的部分畫面會聯想到「臥虎藏龍」,而劉思慕其中一些打鬥片段,又從成龍的動作片中得到啟發,他還為該片聘請了來自中國武術指導,設計出不少有武俠味的招式和對打,與以往觀眾熟悉的歐美奇幻風格漫威超級英雄片有相當大的差異。

對於歐美觀眾來說,這是漫威的一次新嘗試,充滿新鮮感,但華人觀眾卻有人覺得不是挺搭調,認為漫威英雄片就不該有東方武俠味,使得片子票房和口碑表現格外受到外界好奇。

