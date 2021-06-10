宋康昊當上坎城影展評審 南韓男星第一人

宋康昊曾主演過不少經典電影，包括「寄生上流」、「我只是個計程車司機」、「正義辯護人」以及「殺人回憶」。圖／車庫提供

宋康昊曾演過無數經典賣座電影 ，包括與奉俊昊合作的「寄生上流」、「殺人回憶」以及「駭人怪物」，另有「我只是個計程車司機」、「正義辯護人」以及「密陽」等電影，宋康昊的經紀公司Sublime Artist Agency今日向News Tomato等多間韓媒透露，他將擔任本屆坎城影展 評審，也是南韓男星的第一人，並表示下周坎城影展會正式公布。

報導中指出，坎城影展將於7月6日至17日在法國坎城舉行，目前宋康昊還在拍攝是枝裕和的第一步韓語電影「Broker」，電影拍攝完畢後，就會前往法國開始做準備，而他的新片「緊急宣言」也將在坎城首映，屆時他將同時擔任評審以及演員。

坎城影展曾在1994年邀請申相玉導演 擔任評審，其後則是2009年的李滄東、2017年朴贊郁，3人皆為導演；第一位韓國女演員則是2014年的全度妍，宋康昊是第二位南韓明星評委，同時也是第一位男演員。

宋康昊曾多次征戰坎城，2007年與全度妍合演的「密陽」就在坎城影展首映，全度妍也拿下坎城影后，他於2009年主演的「蝙蝠：血色情慾」則在坎城影展拿下評審團大獎，接著就是2019年的「寄生上流」在坎城影展榮獲金棕櫚獎，他當時還與導演奉俊昊一起上台領獎分享榮耀。