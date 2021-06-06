我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

「厲陰宅3：是惡魔逼我的」美國首日票房奪冠

記者蘇詠智／即時報導
「厲陰宅3：是惡魔逼我的」小男孩被惡靈附身後肢體扭曲，模樣駭人。圖／摘自imdb
「厲陰宅3：是惡魔逼我的」小男孩被惡靈附身後肢體扭曲，模樣駭人。圖／摘自imdb

美國電影票房景氣正在復甦，繼上周末「時尚惡女：庫伊拉」開出不錯首映票房、「噤界II」更賣出超級大紅盤之後，本周末另一部續集大片「厲陰宅3：是惡魔逼我的」登場，與上周冠軍「噤界II」上演驚悚恐怖片的大對決，結果「厲陰宅3」新鮮感獲勝，首日就擠下「噤界II」登上第一名的寶座，但「噤界II」全美票房將破9000萬美元，會成為新冠肺炎疫情期間在美國第一部賣破億元大關的強片，派拉蒙火速宣布，「噤界」系列第3部電影，2023年上映。

影片來源：YouTube 華納兄弟台灣頻道

「厲陰宅3：是惡魔逼我的」雖然前兩集導演溫子仁轉任監製，由「哭泣的女人」導演麥可查維斯接手執導，情節仍以華倫夫婦對抗怪力亂神為主，這次碰到惡靈騷擾，兩人差點被弄到心臟病發或是意外身亡，驅魔場面刺激程度更有「大法師」的味道。能夠將「噤界II」從冠軍王位上拉下來，證明「厲陰宅」系列的死忠觀眾威力不容小覷，這兩部恐怖驚悚大片原本5月底、6月上旬就會在台上映，由於新冠肺炎疫情難以控制，全台戲院繼續停止營業，檔期都往後延，還不知何時能正式推出。

至於沒有登上全美票房冠軍但反應也算不錯的「時尚惡女：庫伊拉」，傳迪士尼也有意乘勝追擊，已經研擬由原班編導再拍續集，雖然女主角艾瑪史東是否回歸尚未確定，由於她是整齣戲的靈魂，續集很難沒有她，觀眾應有厚望繼續看到她使壞。

而「噤界」系列新片據稱並非前兩集的續篇，比較像是番外篇，因此不算是正式的第3集，可是故事內容仍來自前兩集編導約翰卡拉辛斯基的發想，將交由「愛侶」導演傑夫尼可斯改編、執導。

「時尚惡女：庫伊拉」傳有可能再拍續集。圖／摘自imdb
「時尚惡女：庫伊拉」傳有可能再拍續集。圖／摘自imdb
「厲陰宅3：是惡魔逼我的」美國上映首日就拿下票房冠軍。圖／摘自imdb
「厲陰宅3：是惡魔逼我的」美國上映首日就拿下票房冠軍。圖／摘自imdb

導演 美國 疫情

上一則

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

下一則

離婚戰失利 裘莉仍帶小孩慶祝46歲生日

延伸閱讀

旋風訪台 美參議員蘇利文戴台灣製口罩「表達感謝」

旋風訪台 美參議員蘇利文戴台灣製口罩「表達感謝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
賀錦麗首出訪赴中美洲 為解移民問題

賀錦麗首出訪赴中美洲 為解移民問題
日、美馳援台灣疫苗 學者：穩盟友遏止中國擴權

日、美馳援台灣疫苗 學者：穩盟友遏止中國擴權

熱門新聞

汪小菲（左）、大S。(取材自臉書)

10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情

2021-06-04 23:49
田朴珺與大30歲富商王石自結婚生女一路低調。圖／摘自微博

「甄嬛傳」女星秘密產女 大30歲富商當爸

2021-06-06 10:04
大S與汪小菲曾一同參加真人秀「幸福三重奏」。（取材自微博）

大S和汪小菲鬧離婚 竟是「漢奸」發文激怒兩岸大吵

2021-06-05 00:41
大S(右)對汪小菲常衝動性的發言已經無法忍受。取材自臉書

汪小菲酒後吐真言 爆出夫妻婚姻真相

2021-06-05 06:48
全智賢被名校家長目擊夫妻出席家長日。（取材自W Korea IG）

沒有婚變 全智賢夫妻搭勞斯萊斯 現身兒子貴族幼稚園

2021-06-04 19:26
林志玲和AKIRA結婚2周年。圖／摘自臉書

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

2021-06-06 12:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境