隨時要考「你哪裡人」？張蘭曝汪小菲對兒女洗腦式教育

張蘭直播大力挺兒子。(取材自抖音)

中國大陸富商二代汪小菲 在和台灣 女星大S 結婚後，和媽媽張蘭在台灣拓展事業版圖，把餐廳「俏江南」帶進台灣。白手起家的張蘭作風強悍，行事風格相當高調，就算後來賣掉餐廳股份，她仍認為「我退休是國家的損失」。

面對明星媳婦大S，張蘭起初對外總表示相當滿意，但婆媳倆屢傳不和，她受訪時澄清婆媳感情融洽，相處秘訣就是不要幫自己貼標籤：「要記住自己不僅是婆婆，更是一個女人、一個媽媽。」後來張蘭鬆口，早就放手不干預兒子和媳婦的事情。

今在大S喊出離婚後，張蘭下午開起直播，激動力挺兒子。「汪小菲10年前娶了媳婦一直恩恩愛愛，一直承擔起家庭的責任，一直是有擔當的男人，到什麼時候我們都力挺他。這10年來，他飛來飛去，飛了700多趟，這10年來回飛，要管理企業又要管理家，這麼優秀的男人，給點讚吧！汪小菲沒做過任何虧心事，從小就教育他的兒子女兒，家裡貼著國旗，瞬間就會考他們『你哪裡人』。」

她透露汪小菲為兒女進行洗腦式愛國教育，明顯與台灣的自由風氣形成反差。這也是汪小菲、張蘭與大S家族始終格格不入的原因，相關人士透露，徐家親友多半無法忍受這些充滿「強國思想」的言論，彼此雖是姻親，內心卻相當疏離。

兒女的教育也成為汪小菲和大S的衝突來源，2019年就曾爆出汪小菲疑因喝醉與大S大吵，當時S媽對外解釋：「汪小菲喝了酒聲音就會比較大聲，大S因此會跟他互吵，吵點在於大S和家人都認為小孩應在台北念書，一來已經念得穩定，而且也可就近照顧，而且我們的皮膚也不適應大陸環境。」小S過去也曾透露大S與汪小菲動不動就吵到要離婚，但之前大S都未對此做出回應，直到終於忍無可忍。