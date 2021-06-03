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日本供台124萬劑AZ疫苗 朝日新聞稱不只這一次

IU豪擲逾千萬買豪宅 掏現金一次付清 內部裝潢曝光

記者陳建嘉／即時報導
IU被報導砸下130億韓元（約1171萬美元）購買豪宅。圖／摘自IG
IU被報導砸下130億韓元（約1171萬美元）購買豪宅。圖／摘自IG

韓國歌手IU(李知恩)擁有甜美外表、空靈歌聲，性格充滿親和力，受到不少粉絲喜愛，被封為「韓國國民女神」，近期韓媒爆出IU砸130億韓元（約1171萬美元）購買首爾高級豪宅，花錢不手軟，讓外界無比驚嘆。

報導指出，IU所看中的豪宅是「ETERNO清潭」，是由知名西班牙設計師莫內歐精心設計，位置鄰近於韓國知名娛樂公司SM，該豪宅的官網也有展示其內部裝潢，看起來相當氣派，更有能俯瞰整個漢江美景的大片落地窗，此外還有金色的旋轉式樓梯、高至天花板的超大酒櫃，簡直就像重現她主演的豪華韓劇「德魯納酒店」一樣。

不過該豪宅預計要等到2023年才會完工，知情人士也透露，IU先前買預售屋時，直接掏出現金一次付清，並標明要自住，財力之雄厚，讓網友笑說「知道IU賺很多錢，沒想過是這種程度！」

事實上，在影歌視都有好成績的IU，雖然富可敵國，但她人美心善，時常低調捐款，固定在每年的出道紀念日、生日捐款給各界，今年生日更捐出5億韓元（約45萬美元）的善款，協助對抗新冠肺炎、協助貧窮國家，受到她影響，也會有許多粉絲固定在這2天會捐款，透過實際行動慶祝偶像的生日。

IU所購買的豪宅內部裝修，簡潔又富有現代感。圖／摘自ETERNO清潭官網
IU所購買的豪宅內部裝修，簡潔又富有現代感。圖／摘自ETERNO清潭官網

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