愛犬離世後就懷孕...女星求子3年有喜：來報恩的

陳瑋薇與先生為獲得新生命感到雀躍也同時感到擔憂。圖／齊石提供

台灣 金鐘兒童主持陳瑋薇近期轉戰戲劇，以「天之驕女」顏筱晴一角打開知名度，今年與師姐何如芸一同參演華視新戲「婚姻結業式」，2人飾演表姐妹。30日她公開懷孕4個月喜訊，坦言驗孕當天，才剛送走陪伴10幾年的愛犬，「我真的是不敢相信，備孕快3年了，真的要到送走牠，我才能獲得我的孩子嗎？」沒想到一驗之下真的懷孕，開心之餘，也令她百感交集，直呼肚中的寶寶是愛犬「來報恩的。」

陳瑋薇嘆：「我其實是無神論，也不太相信算命，但自從火化毛小孩當天驗出懷孕，我就有點動搖了，也接納這個可能性，所以到現在都以毛小孩的名字『葛格』稱呼我的寶寶。」說起確定懷孕過程，苦笑稱是「命運的捉弄」，表示去年12月就沒打排卵針，只是仍按照醫師建議作息，今年1月，愛犬身體變差，她既擔心又忙照顧，絲毫沒注意到自己生理期沒來，2月送走愛犬，在火化時，家人對著牠喊『你趕快走吧！挑良辰吉時來報恩！』」是家人對愛犬的祝福，讓她鼓起勇氣驗孕，結果不管過期試紙、5種不同品牌驗孕棒，通通顯示「兩條線」，「看診時，聽到醫生對我說恭喜，才感覺到這是真實的！」

經歷過一段黑暗備孕過程，陳瑋薇感謝老公、公婆「神隊友們」的支持才能順利度過，「我老公絕對是神隊友，雖然現在還沒有當爸爸，但從交往到結婚，他給我很多幫助和照顧，也帶給我想法上的成長，他很貼心，生活上的起居、家事，他都會幫忙打理。」婆婆更像是鍾欣凌先前扮演的「婆婆」一樣，待人和善、講話「古錐」，更像「廚神」，經常為家人做豐富料理，讓她一人吃兩人補。

近期疫情 嚴重，身為準媽媽的瑋薇也非常緊張，但她會為了寶寶勇敢的面對，也會謹慎防疫，「現在就是盡量不出門，也很心疼現在的孩子們每天都以口罩 為伍，但在這個時代下，我們需要指導他們如何懂的保護自己和別人，相信我們可以共渡難關的。」