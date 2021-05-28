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過勞、情變壓垮深田恭子 身心失衡瘦成紙片人

記者李姿瑩／台北報導
深田恭子圓潤臉龐消風。圖／摘自mdpr
深田恭子圓潤臉龐消風。圖／摘自mdpr

深田恭子因罹患適應障礙症，全面暫停演藝工作。「東京體育報」推測她生病的原因，疑似因為感情觸礁，加上工作爆量、過勞，導致身心狀態被壓垮。

「女性SEVEN」點出，深田恭子在新戲開拍前10天拋出停工震撼彈，劇組一時間難以找尋替代人選。在造成製作單位、電視台極大困擾的狀況下，經紀公司仍同意深田恭子休養，代表病情已經不是輕症。而她要拍電影、電視劇和彩排舞台劇，加上2個代言廣告，3個星期內的工作量大到驚人。劇傳她月中就在電影片場昏倒，被送往醫院施打點滴。

深田恭子的病況讓經紀公司不得不正視此問題，緊急著手向準備合作的富士電視台告假。「日刊體育」報導，如果真的找不到救火的遞補女星，下個月勢必無法開拍，加上中途會卡到奧運轉播等問題，富士電視台已經在考慮延播新戲。原本預計10月上映的電影「魯邦的女兒」同樣因為深田恭子告假，可能也會一併延期。

38歲的深田恭子是日本藝能界黃金剩女之一，和富商杉本宏交往後，屢屢傳出有望嫁入豪門，卻都只聞樓梯響。對於她的感情狀態，外界眾說紛紜，也有人稱他們已經分手。深田恭子婚事卡關，如今健康狀況亮紅燈，令粉絲相當心疼。她敬業工作超過20年，公司和代言廣告廠商都願意等她休養，所有拍好的廣告皆正常播出不受影響。

深田恭子消瘦成紙片人。圖／摘自Fuji.tv
深田恭子消瘦成紙片人。圖／摘自Fuji.tv
深田恭子近日露面早已無招牌圓潤模樣。圖／摘自mdpr
深田恭子近日露面早已無招牌圓潤模樣。圖／摘自mdpr

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