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亞莉安娜密婚 婚禮不像真的婚禮？為了這原因超低調

記者蘇詠智／即時報導
亞莉安娜和達頓戈梅茲據傳婚禮賓客只有約20人。圖／摘自Instagram
亞莉安娜和達頓戈梅茲據傳婚禮賓客只有約20人。圖／摘自Instagram

樂壇小天后亞莉安娜上周末在家中和未婚夫達頓戈梅茲結為夫妻，根據「時人」報導，他們並沒有大事鋪張，來賓幾乎不到20人，現場氣氛親密又溫馨，兩人的親友都替他們感到開心。

還不到30歲、事業正旺又獲葛萊美獎的亞莉安娜，已經急著走入家庭，達頓比她還小兩歲，目前是地產經紀，彼此交往一年多，去年12月耶誕節之前，她在社群網站上宣布訂婚的消息，得到超過千萬網友按讚。亞莉安娜曾和「周六夜現場」班底諧星彼特戴維森交往，飽嘗高調談情的痛苦，因此和達頓從一開始就很低調，在一起過了好幾個月，才肯對外公開，連這一次在家中結婚，也是直到專報名人與明星八卦的TMZ網站先揭露，才由經紀人證實，也尚未發布婚照。

據TMZ形容，亞莉安娜和達頓在家中互許終身，並沒有正式儀式流程，並不是為了對家人與親友交代才舉行，純粹只為了讓他們更確認對彼此的愛。亞莉安娜和達頓都很喜歡她砸下大錢購得的蒙地西托豪宅，疫情期間時常待在那兒，自然也沒有別的更好的婚禮場地。蒙提西托自從媒體女王歐普拉在當地落腳，現已有哈利王子與梅根、葛妮絲派楚等名人跟進成為鄰居，亞莉安娜和老公也樂得跟他們當厝邊，使該地變成最新的名流社區。

亞莉安娜已和達頓戈梅茲低調結婚。圖／摘自Instagram
亞莉安娜已和達頓戈梅茲低調結婚。圖／摘自Instagram
亞莉安娜已和達頓戈梅茲去年耶誕前才訂婚，現已經成為夫妻。圖／摘自Instagra...
亞莉安娜已和達頓戈梅茲去年耶誕前才訂婚，現已經成為夫妻。圖／摘自Instagram
亞莉安娜是樂壇當紅小天后，還不到而立之年已為人妻。圖／路透資料照片
亞莉安娜是樂壇當紅小天后，還不到而立之年已為人妻。圖／路透資料照片

社群網站 哈利 歐普拉

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