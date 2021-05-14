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漫威又辱華？「猛毒2」湯姆哈迪被起底曾說「Chinaman」

娛樂新聞組／綜合報導
湯姆哈迪。路透
湯姆哈迪。路透

漫威電影「猛毒2：血蜘蛛」（Venom：Let There Be Carnage）將在9月全球上映，男主角湯姆哈迪（Tom Hardy）卻被中國網友起底，九年前曾在公開採訪中「辱華」，號召拒看「猛毒2」。

「猛毒2」5月10日釋出全球預告，湯姆哈迪辱華言論隔天就在中國網上發酵。

來源：大Z娛樂Entertainment zone

網友起底湯姆哈迪2012年在坎城影展宣傳自己的電影「野蠻正義」（Lawless），在採訪時說他環節，有記者將他與馬龍白蘭度（Marlon Brando）比較，而湯姆哈迪說他沒有看過「教父」（The Godfather），只看過「秋月茶室」 （The Teahouse of the August Moon） ，「他在那部裡面演了一個中國人(Chinaman)？」

而記者訪問到「人們欣賞誠實做自己的明星，而非公關手段的包裝」，湯姆哈迪回答「如果中國繼續欺壓我們15年，我們都將被迫說粵語，人們才會他媽的有所成長。直到背負了十萬億美元的債務，我們才會意識到真的欠債，而中國是主要的債權國，巴西是成長最快的經濟體，俄羅斯也是，事物都在改變！」

中國網友表示，湯姆哈迪用的「Chinaman」是一個侮辱性的詞語，意思是中國佬，而且馬龍白蘭度在「日升上海茶館」飾演的其實是一個日本人，並不是中國人。

湯姆哈迪（左）曾在採訪中使用「Chinaman」，被中國網友認定是辱華。（取材自...
湯姆哈迪（左）曾在採訪中使用「Chinaman」，被中國網友認定是辱華。（取材自微博）

湯姆哈迪過往言論被挖出後，許多中國網友紛紛留言，「雖然12年的言論，但是辱華是既定事實」、「第一次有點塌房的感覺」、「白皮豬不辱點華都不會拍電影了」、「要讓他知道不尊重中國人還想撈錢必須得到反制」。

若「猛毒2」被封殺，將成為繼華裔導演趙婷新作「永恆族」（Eternals）、「尚氣」（Shang-chi）後，第三部可能無法在中國看到的漫威電影。

趙婷過往形容「中國是個充斥謊言的國家」的言論被挖出後，中國媒體隻字不提她贏得奧斯卡消息，在中國首映的「無依之地」也被取消。

而是首部漫威以亞洲超級英雄為主題的電影「尚氣」，在兩岸三地初步反應不如預期，梁朝偉的反派角色「文武」被指原型是西方人眼中的「黃禍」；劉思慕與女主角奧卡菲娜（Awkwafina）的外表，因不符合瘦削臉頰、高鼻子、白皮膚、雙眼皮的東方美學標準，也遭批顯示了好萊塢對中國人外貌的歧視。

中國 電影 漫威

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