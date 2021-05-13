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百想大賞／「精神病」哥哥奪獎致詞 金秀賢瞬間大哭

記者陳建嘉／即時報導
吳政世以「雖然是精神病但沒關係」得獎致詞太感人，讓金秀賢瞬間爆哭。圖／摘自TikTok
吳政世以「雖然是精神病但沒關係」得獎致詞太感人，讓金秀賢瞬間爆哭。圖／摘自TikTok

韓國第57回百想藝術大賞13日在首爾登場，典禮由申東燁、秀智主持，本屆眾星雲集，包括宋仲基、金秀賢、劉亞仁、李政宰、申惠善、金素妍、申河均、李準基皆到場，吳政世以「雖然是精神病但沒關係」的自閉症哥哥一角，拿下電視部門男配角獎，得獎致詞感人，讓金秀賢在台下爆哭。

吳政世感性表示，這是很珍貴的獎，「最近得到很多人的喜愛，但我是一個還有很多不足的人。我想對那些接納我不熟練、不夠好的公司家人們和所有工作人員說聲謝謝」，提到配角是幫助成就主角，才會被稱為「助演獎」，但自己的角色不一樣，「我們的主角很會自理，但配角若不幫助主角的話就什麼也做不了」，並再三感謝金秀賢，「只要看到他的眼睛、微笑，就會讓人心情澎湃的演技」，並期許全球都能走出新冠肺炎疫情的逆境，「我想對大家說聲謝謝，也想對自己的小孩們說，等新的季節開始的話，我們再次去遊樂園玩吧」。

吳政世以「雖然是精神病但沒關係」拿下電視部門男配角獎，得獎時感性喊「配角是幫助主...
吳政世以「雖然是精神病但沒關係」拿下電視部門男配角獎，得獎時感性喊「配角是幫助主角」，讓金秀賢瞬間爆哭。圖／摘自TikTok

嚴慧蘭以「驅魔麵館」拿下女配角，她特別感謝觀眾，「每次看到收視率都很高興。很清楚，這部作品是動作奇幻片，我很清楚是我一個人無法完成的作品。 如果沒有替我演動作戲的替身演員們，我就不會有這個獎了」，除此之外，也感謝每一個工作人員，並說每個人都像是她的家人一樣。

嚴慧蘭以「驅魔麵館」奪得電視部門女配角獎。圖／摘自TikTok
嚴慧蘭以「驅魔麵館」奪得電視部門女配角獎。圖／摘自TikTok

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