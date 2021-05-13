鄭爽代孕風波 前男友張恒曝「贏得子女扶養權」

鄭爽和張恆的奪子大戰鬧得沸沸揚揚。（取材自微博）

中國 女星鄭爽 的前男友張恆13日在微博發文表示，美國 法院判他贏得孩子撫養獨立決定權，並透露法院給予了鄭爽少量的撫養時間，表示自己願意相信鄭爽在未來會盡到一個好媽媽的責任和義務，讓孩子沒有遺憾地長大。

網易娛樂報導，張恆向孩子道歉，同時也為代孕道歉：我要對祖國和大家說一聲：「對不起！我沒有做一個遵紀守法的公民，我無知地跑到美國配合代孕。我願意接受國家和法律對我的任何懲罰，也願意接受大家的所有批評，對不起！」

張恆表示，我已經做了500多天的爸爸了。但坦白地說，我對不起你們，我的孩子。我不是你們的好爸爸，沒有給你們完整的家，沒有讓你們得到過一天的母愛。這些天我一直在思考爸爸這個角色究竟意味著什麼？我得出的答案只有一個──擔當，這也是一個男人的底色。爸爸做了很多的錯事，我唯有直面它，道歉懺悔，才是對你們──我的孩子，做的一點微不足道的彌補。如果有一天，你們長大了，看到了這封道歉信，爸爸則要再次對你們說：「對不起，我的孩子，請你們接受爸爸的道歉！」

女星鄭爽年初被舊愛張恆爆料在美國找代孕，但孩子還沒生下，兩人就鬧分手，張恆則為了將兩個孩子帶回中國，跟鄭爽打起撫養權官司。