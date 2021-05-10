陳沂瞎鬥雞排妹 吳宗憲翻舊帳再批「胡說八道」

吳宗憲也是陳沂的攻擊對象。記者沈昱嘉／攝影

吳宗憲今天與Lulu、陳漢典歡慶「綜藝大熱門」網路點閱破10億，製作單位砸200萬換新攝影 棚佈景，讓節目氣象煥然一新。吳宗憲的死對頭陳沂日前對戰雞排妹 鄭家純，他虧這齣鬧劇是「狗咬狗一嘴毛」，雙姝其實兩敗俱傷。

吳宗憲原本對此話題一度想裝傻，但最後忍不住還是開炮。陳沂過去曾上他節目，回去痛罵乾等到凌晨。吳宗憲怒斥：「王八蛋胡說八道什麼。」因為錄影工作到凌晨是演藝圈的常態，而陳沂根本不是演藝圈圈內人。

雖然佯稱沒關心陳沂和雞排妹的直播，但其實秘書早已向吳宗憲匯報，還有人點名問他要不要參戰。他看完影片後坦言雙方兩敗俱傷，「台灣 婦女的美德不應該用這種方式呈現，在那邊把生殖器掛在嘴邊。這世代已經不正經了，好像大聲叫囂就是對的，想紅就亂罵人。」

吳宗憲自認活在女人堆，是最尊重女性同胞的人，呼籲陳沂跟雞排妹「互相相愛不要互相傷害」，俏皮模仿邱澤在國片「當男人戀愛時」的台詞「我愛你捏」為此話題做結。

陳沂的好友謝忻今天也在「大熱門」錄影，謝忻坦言她覺得陳沂放大雞排妹的照片，應該是尾椎陰影。她沒有特別挺哪一邊，保持中立看法，直言陳沂跟雞排妹的對話沒有交集，所以也沒有輸贏可言。