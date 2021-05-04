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林志玲AKIRA婚2年甜爆 私下小動作洩夫妻真實面

記者陳慧貞／即時報導
林志玲、AKIRA甘於平凡婚姻生活，在家看電影、聊天牽著彼此的手，幸福恩愛。圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供
林志玲、AKIRA甘於平凡婚姻生活，在家看電影、聊天牽著彼此的手，幸福恩愛。圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供

林志玲2019年閃婚日本男星AKIRA，婚後長居日本至今已近2年，日前夫妻兩接受雜誌訪問，感嘆因疫情改變全世界生活模式、人生觀，更懂得珍惜彼此，鏡頭前2人趁著換場景拍攝時，AKIRA還俏皮跳舞，林志玲則說著悄悄話，甜蜜恩愛令人稱羨。

新冠肺炎疫情燒了1年多，近期又有春風吹又生的趨勢，令人憂心不已，林志玲日前接受「ELLE」雜誌訪問，坦言從10幾歲到國外唸書到當名模，一直就是個空中飛人，「像飄在空中的羽毛，不斷地在不同城市間奔跑」，沒想到因為疫情，加上走入家庭後，「現在我反而想要停下來，讓自己靜下來，全心全意為家庭付出」。

林志玲、AKIRA暢談婚姻生活，表示平常就是在家看電影、一起運動，聊天時會牽著彼此的手，每晚都會一起禱告，AKIRA去上班前，她就會站在家裡的玄關處送他，揮揮手以日文說：「路上小心」，就像平凡的日本家庭主婦，她勇於表達對彼此的愛，「因為我會害怕有一天可能就沒機會說了。我很珍惜每一次能表達喜歡的瞬間，每一次都還是滿滿的浪漫和感動。」

今年是EXILE成軍20周年，AKIRA則稱，「等到疫情過後，我想EXILE在台灣舉辦live的日子也不遠了。」不忘鼓勵粉絲「不要忘記微笑、保持寬容」，林志玲也給予溫暖，「要對自己好、對愛妳的人好，好好地珍惜再珍惜。每天的太陽都是新的，每一個妳都是不可取代的。請好好地、健康地活著，讓自己的生命擁有溫暖和光芒」。

林志玲、AKIRA遠在東京，但仍掛念著世界各地的粉絲。圖／《ELLE》國際中文版...
林志玲、AKIRA遠在東京，但仍掛念著世界各地的粉絲。圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供
林志玲、AKIRA享受二人甜蜜世界。圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供
林志玲、AKIRA享受二人甜蜜世界。圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供
林志玲、AKIRA享受二人甜蜜世界。圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供
林志玲、AKIRA享受二人甜蜜世界。圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供

林志玲 疫情 日本

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