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在台隔離慘遭駭客詐騙 黃秋生怒斥「王X蛋」

記者李姿瑩／台北報導
黃秋生順利取得就業金卡。記者沈昱嘉／攝影
黃秋生順利取得就業金卡。記者沈昱嘉／攝影

香港影帝黃秋生續掌「開著餐車交朋友」第二季，與新搭檔莊凱勛、蔡凡熙3日出席節目記者會。比起第一季，黃秋生放鬆不少，爆料莊凱勛教他講台語「靠北」，在台灣隔離期間還遭到詐騙，被駭客入侵通訊軟體。

黃秋生在隔離期間都在看書、做菜、學習語言，現場還小秀一句西班牙語「今天對我很重要」。他抱怨隔離初期最難熬，蔡凡熙、莊凱勛接連建議他可以用手機追劇、開直播。不過黃秋生坦言目前他最需要把香港號碼註冊的what's app找回來，因為遭到駭客盜用。

黃秋生說他收到一個簡訊要回覆密碼，隔離期間沒有助理幫忙，黃秋生就回覆對方，接下來就發現被駭客入侵，目前只能先用台灣門號。「我真的白痴，沒助理就不懂，只好一個一個發訊息給朋友提醒要小心。」但已經有朋友被連鎖盜號，讓黃秋生煩到不行，又不想大動作公告周知，「萬一傳到那個王八蛋耳朵裡面還以為撿到寶物」。

他因為疫情影響，往返台港已經隔離了四、五次。在順利取得就業金卡後，接下來來台灣可以省去繁瑣的申請手續，也能停留相對更長的時間。他笑說比起金像獎，台灣就業金卡申請滿容易的，對他幫助也很大，之後下半年考慮在台灣開演技工作坊，也不排斥任何演出、導戲的機會。

黃秋生和莊凱勛、蔡凡熙今天是第二次見面，彼此互動已經頗為熱絡，黃秋生也對新搭檔非常滿意。他入境隨俗，也想上網找台語教學，無奈資源不多而且不易自學。他突然說莊凱勛教了他新台語「靠北」，莊凱勛連忙解釋是在吃飯時聽到隔壁桌傳來，所以才跟黃秋生介紹這句台語口頭禪。

莊凱勛和蔡凡熙面對兒時偶像黃秋生難掩緊張，黃秋生經過第一季洗禮，已經下定決心這次要「什麼都不幹」。「我之前對KID比較緊張，他是很厲害的主持，我沒經驗，他在我旁邊大叫時我特別緊張，以為有事發生，其實什麼都沒有。」黃秋生還記得，第一季的來賓中林辰唏和他聊戲劇聊了一個晚上，聊到其他朋友都覺得無趣散去。這次餐車預計停留在5個鄉鎮，每站只販售40份餐點，預計將再度掀起搶購熱潮。製作單位預計將收益捐助給弱勢長者，黃秋生聞言馬上對號入座，搞笑喊道：「救救我。」

黃秋生對新搭檔非常滿意，還幫蔡凡熙取了綽號「小鴨」。記者沈昱嘉／攝影
黃秋生對新搭檔非常滿意，還幫蔡凡熙取了綽號「小鴨」。記者沈昱嘉／攝影
黃秋生透露被駭客詐騙。記者沈昱嘉／攝影
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黃秋生 台灣 駭客

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