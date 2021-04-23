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江宏傑跨國離婚親權歸屬 日本律師分析：福原愛恐賠錢

記者王郁惠／即時報導
江宏傑（左）向法院訴請離婚，與福原愛往日甜蜜只能懷念。聯合報系資料照片
江宏傑（左）向法院訴請離婚，與福原愛往日甜蜜只能懷念。聯合報系資料照片

日本桌球天后福原愛陷雙不倫後，和老公江宏傑爆婚變52天，23日傳出江宏傑已向高雄法院訴請離婚，接下來將跨國協議離婚，也意味3歲女兒Aila醬及2歲兒子小小傑的扶養權大戰將開搶。

自爆出婚變後，江宏傑期間忙於錄製「全明星運動會」，對於老婆福原愛始終從未說過一句不是，更喊話「我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變」，對外界質疑也不願多談，極力挽回婚姻，只是福原愛至今也沒有返台的意思，連兒子小小傑2歲生日也缺席，種種事跡讓江宏傑切心喊離。

高雄少家法院證實有收到江宏傑遞狀訴請離婚，但有關書狀載明事項，基於家事事件程序不公開原則，法院不便透露細節；院方指出，夫妻間提出離婚官司，若其中一人在海外，院方依規定送達通知書，至於福原愛若未到場調解、訴訟，法官將視狀況裁決。而一般離婚官司約耗時6個月至1年，但江宏傑與福原愛是跨國婚姻，官司時間恐拉長。江宏傑所屬華研國際也表示：「希望外界能夠給予空間，讓兩人一起平靜處理，謝謝大家。」

神隱多時的福原愛透過日本經紀公司做出回應，表示：「謝謝江宏傑願意提供彼此協議的機會，我想選擇對孩子們最好的方式，請大家繼續溫暖地守護我們。」外媒傳上月底福原愛就已找好律師，開始商討離婚官司問題，她原打算趕在兒子2歲生日前回台談判，但因會被媒體包圍，且卡在隔離期，遲遲無法決定返台時間，另有女方友人指出「江宏傑已表明『不會把小孩交給妳』」。

江宏傑訴請離婚消息傳出後，日本律師山岸久朗透過「YAHOO JAPAN」留言，分析2人離婚官司，指江宏傑雖被控言語暴力，但就現實而言，一般法院不會認定是離婚主因，「相對的，（福原愛）和男人過夜，就算說什麼都沒有發生也不會被相信，會被認定是出軌行為，一口氣成為離婚原因，更現實的是會被判定要支付賠償金」，另有律師分析江宏傑獲得小孩親權的贏面非常大。而日本網友一面倒不挺福原愛，至今無法諒解她與學弟的過夜情，甚至隔空對江宏傑送上祝福，希望江宏傑跟兒女們未來能過得幸福快樂。

江宏傑 福原愛 日本

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