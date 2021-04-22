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床戲很多？ 石原聰美洩新劇是「大人的戀愛」後急改口

記者陳建嘉／即時報導
石原聰美（右）與綾野剛主演日劇「深深地戀愛」。圖：friDay影音提供
石原聰美（右）與綾野剛主演日劇「深深地戀愛」。圖：friDay影音提供

今春最強戀愛喜劇「深深地戀愛」，由石原聰美、綾野剛主演，石原在劇中飾演熱愛海中生物的海洋學家，綾野剛是經營海洋遊樂園的傲嬌貴公子。劇中粉紅泡泡冒不完，綾野剛展現超高「男友力」，石原也不斷被攻陷，她和男主角接觸的過程中，發現對方雖看似冷淡、笨手笨腳，實際上卻很溫柔。

2人私下相處也相當合拍，日前被目擊在遊樂園拍攝的空檔間，石原邀綾野剛一起去玩抓娃娃機，玩得相當開心，數分鐘後又一起大笑著回到現場。

其實石原私下相當「天然呆」，在宣傳節目時總是不經意露出傻氣的一面，日前在介紹「深深地戀愛」時說是「大人的戀愛劇」，但接下來趕緊改口修正：「救命啊該怎麼說！不是床戲很多的意思，是國中生高中生都可以看的戲劇！」粉絲看到她緊張的模樣都直呼呆萌可愛。

石原去年以另部作品寫下富士電視台節目重播次數紀錄165萬次，足見她對網路世代的超強影響力，她近日上宣傳節目也不斷引起各種美妝熱潮，其中一項因應疫情的化妝術格外受矚目，她提到自己有一套戴口罩卻不讓口紅脫妝的秘訣，原來是先塗口紅後，再用紙巾輕壓嘴唇，並且反覆三次，如此一來就能讓口紅定妝，不少粉絲試過後都說有用，在推特上轉推：「不愧是石原大師！」

樂園 疫情 推特

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