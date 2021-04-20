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最受矚目星二代 阿湯愛女15歲亭亭玉立 布裘長女變好高

記者蘇詠智／專題報導
蘇蕊克魯斯已是15歲的清秀佳人。圖／達志影像
蘇蕊克魯斯已是15歲的清秀佳人。圖／達志影像

好萊塢星二代永遠是外界關注的焦點，湯姆克魯斯與凱蒂荷姆絲的獨生愛女蘇蕊近日在紐約歡度15歲生日，已經出落得亭亭玉立，不比少女時代就進演藝圈的母親遜色。除了她之外，布裘的親生女兒喜蘿、小布舊愛葛妮絲派楚的兒子摩西，也都剛好15歲，彼此呈現出不一樣的感覺。

蘇蕊曾是父親湯姆克魯斯走遍各國都帶在身旁的心肝寶貝，全球觀眾一路看著她長大，欣喜她依舊保有童年時的清秀美麗，雖然在爸媽離婚後，好幾年沒跟爸爸再碰面，她似乎也習慣了與媽媽在紐約相依為命的生活，狗仔攝影拍到她手上抱著一束花，臉上帶著笑意，慶生的喜悅多過沒有父親陪伴的失落。

和蘇蕊同年但晚一個多月出生的喜蘿，也因爸媽都是超級巨星而從小備受矚目，國外曾有粉絲期待她和蘇蕊能變成好姊妹。不過兩人個性南轅北轍，蘇蕊是嬌滴滴的小美女，喜蘿反而很愛男子氣的裝扮。喜蘿的父母也沒能白首偕老，且為了保有她和兄弟姊妹們的監護權鬧得不可開交，她們夾在其中也顯得尷尬。近日狗仔攝影拍到她和媽媽、非裔養姊莎哈拉一起出門，她的個頭已快要跟媽媽差不多高，穿著仍然很隨性，保持真實自我。

葛妮絲派楚和前夫克里斯馬汀生了蘋果、摩西這對姊弟，摩西今年也滿15歲，遺傳到媽媽的細緻五官，比同齡男孩更秀氣，葛妮絲本月上旬也幫他慶祝15歲生日，大讚他又貼心又厲害，完全隱藏不住對兒子滿滿的愛。

安琪莉娜裘莉（右）帶著兩個女兒出門，喜蘿（左）的個頭都快比她高。圖／達志影像
安琪莉娜裘莉（右）帶著兩個女兒出門，喜蘿（左）的個頭都快比她高。圖／達志影像
葛妮絲派楚（中）的女兒蘋果（左）、兒子摩西都已是青少年。圖／摘自Instagra...
葛妮絲派楚（中）的女兒蘋果（左）、兒子摩西都已是青少年。圖／摘自Instagram

紐約 湯姆克魯斯 攝影

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