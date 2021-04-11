「灰姑娘」不倫戀出軌男 要在影集「王冠」扮查理王子

莉莉詹姆斯原本在英國演藝圈被力捧，因醜聞而影響事業。圖／路透資料照片

去年曾經引來各方議論的「仙履奇緣」女主角莉莉詹姆斯，在羅馬和已婚男星多明尼克魏斯特激吻事件，在多明尼克火速返英和妻子凱薩琳在家門前親吻給媒體拍攝後，看似危機解除，但凱薩琳無法對丈夫完全放下心防，直到最近，他們一起到肯亞的拉穆島度假，凱薩琳下令多明尼克永遠不准再見到莉莉詹姆斯、不准再和她講話，才算是宣告婚變風暴 平息，但這一來卻害慘了BBC。

原來莉莉詹姆斯之所以和多明尼克魏斯特搭上線，就是因為彼此合演BBC的新戲，BBC也期望靠莉莉在扮演灰姑娘和主演「媽媽咪呀！回來了」後的高人氣帶旺收視，現在男女主角鬧出外遇風波，被禁止再接觸，宣傳也只能各做各的，恐會對收視率造成打擊。

原本在英國 演藝圈受到力捧而備受看好的莉莉，在激吻人夫後，宛如被下了詛咒，不僅形象與事業受打擊，連合作對象也跟著陷危機。去年她「灰姑娘勾引有婦之夫」的醜聞剛巧在Netflix 新片「蝴蝶夢」要上檔之際爆發，她有一陣子躲媒體避風頭，由男主角艾米爾漢莫扛起宣傳重任，結果艾米爾今年就被舊愛爆料沉迷在性虐與食人的幻想中，富家貴公子形象粉碎，所有新片一一換角，連已殺青的「尼羅河謀殺案」都延檔至明年還不知能否順利上映，艾米爾在好萊塢的演藝生涯已被唱衰壽終正寢，比莉莉至少還能力求翻身更慘。

而莉莉又有新男友、斷開多明尼克，還不知能否重新贏回觀眾的心，倒是多明尼克即將在Netflix話題夯劇「王冠」扮演主角查理王子，取代前兩季演查理青年時期的喬許歐康納，多明尼克要演出查理與黛安娜婚姻徹底破局、積極扶正情婦卡蜜拉的面貌，多明尼克「不倫腥夫」形象反而為自己爭來絕佳的表現機會，戲裡戲外盡顯「渣男」本色。