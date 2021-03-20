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徐若瑄46歲不慶生原因哀怨 視淑芳阿姨為人生目標

記者王郁惠／即時報導
徐若瑄在電影「孤味」中飾演媽媽的淑芳阿姨特別驚喜現身陪慶生。圖／索尼音樂提供
徐若瑄在電影「孤味」中飾演媽媽的淑芳阿姨特別驚喜現身陪慶生。圖／索尼音樂提供

徐若瑄今迎來46歲生日，去年生日她回歸歌手身分，推出新歌加精選輯，大受好評，時隔1年，昨正式宣布將「I’m V」黑膠化，並帶著人生第一張黑膠唱片作客黃子佼主持的「佼心食堂」，開心慶生和大聊音樂，唯獨不進食。

早早宣告今年會在工作中過生日的徐若瑄，直言：「現在減肥中，請大家不要破費給我蛋糕驚喜，也不要約我吃飯，今年不會過生日，讓我在工作中度過，總不能我喝水看著大家大吃大喝，自己都不能吃，那也太淒涼了。」節目單位送上「鋼鐵V公仔」和她「近期所有造型的畫作」作為生日禮，另也現場call out好友林心如，林心如除了祝她生日快樂外，不忘和她預購黑膠唱片，表示要用來珍藏。

徐若瑄在電影「孤味」中的媽媽、金馬影后陳淑芳捧著「黑膠蛋糕」現身，徐若瑄驚呼：「沒想到媽媽會來，因為媽媽真的很忙，很開心！」陳淑芳則表示：「今天是我的母難日，再忙都要來！」而劇中的兩位姐妹謝盈萱和孫可芳也分別錄製VCR祝壽，徐若瑄開心表示：「謝謝大家支持我30年，我會繼續以淑芳阿姨為目標，希望到我80歲還是這麼有目標和活力，請大家要繼續支持我。」而她28日將首度前進音樂祭，於大港開唱演出，她也預告屆時將會帶來不同以往的演出。

徐若瑄今於工作中度過46歲生日，因減肥謝絕一切好料。圖／索尼音樂提供
徐若瑄今於工作中度過46歲生日，因減肥謝絕一切好料。圖／索尼音樂提供

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