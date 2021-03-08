奧斯卡大戰 查德威克、趙婷勝券在握 影后態勢仍混沌？

克里斯漢斯沃也在美加廣電影評人協會頒獎典禮上亮相。（路透）

繼金球獎 之後，另一大奧斯卡 金像獎前哨戰—美加廣電影 評人協會公布得獎名單，「游牧人生」、趙婷與「籃調天后」查德威克鮑斯曼再度連莊，在小金人爭奪戰勝出的機會更被看好。倒是最佳女主角與女配角，還有很多變數。

受到新冠肺炎疫情影響，過去奧斯卡造勢熱季常舉行的大規模試片、明星訪談等，今年都不能進行，歐美資深電影記者彼得哈蒙亦報導，好幾位受訪的影人透露連一半以上的參賽電影都來不及看，而且在家看片很容易被其他事情干擾，因而今年的奧斯卡戰況有可能會出乎各方預料，不像往年有跡可循。

今年態勢最穩的該是最佳男主角，已在去年8月去世的查德威克鮑斯曼連拿金球、美加廣電影評人協會獎後，再難有別的對手可撼動他的地位，他的妻子泰勒西蒙每一次替他領獎，致詞都催人落淚，預計將一路感人到奧斯卡頒獎典禮。而「游牧人生」與導演趙婷也連番告捷，趙婷已被看好將是李安之後第2個登上奧斯卡最佳導演寶座的華人，也將成第2位女性最佳導演。

不過美加廣電影評人協會在最佳女主、女配角分別給了「花漾女子」凱莉穆利根與「芭樂特電影續集」瑪麗亞巴卡洛娃，和金球獎全無重疊，使得這兩大獎的戰局仍混沌。早先凱莉在影評人獎上與「游牧人生」法蘭西絲麥朵曼勢鈞力敵，結果在金球獎上兩人都被意外殺出的「The United States Vs. Billie Holiday」安德拉黛打敗，安德拉氣勢大振，且外界開始在營造今年又會有黑人帝后的氣氛，然而安德拉在其他前哨戰未入圍，美加廣電影協獎又輸凱莉，凱莉還有機會一拚，過去金球獎已連續十多年命中奧斯卡影后，讓安德拉的機率也沒有被削弱，使今年最佳女主角戰況比其他項目都激烈。

女配角也是一團混亂，瑪麗亞與金球獎得主茱蒂佛斯特、曾是影后的奧莉薇亞柯爾曼、第8度問鼎奧斯卡的葛倫克蘿絲，目前還感覺不出哪個人有領跑的氣勢，歐美已有人看好前面7回都落空的葛倫，有機會終於成為小金人得主。

在電視類方面，金球獎大贏家「王冠」、「后翼棄兵」再度於美加廣電影評人協會獎獲勝，「后翼棄兵」安雅泰勒喬伊、「王冠」中的皇室怨偶喬許歐康納和艾瑪柯林以及鐵娘子首相姬蓮安德森又都再得獎， 預期今秋頒發的艾美獎他們的得獎呼聲仍然會非常高。