網傳已去世 吳孟達好友否認：已打嗎啡、強心針

艾威已到醫院見好友，並透露目前救治狀況。（取材自HKMDB）

70歲的香港 資深男星吳孟達 傳因肝癌病況惡化，已轉送加護病房，醫院通知其家人與好友來探視，和他相識多年、坦言來見他最後一面的艾威，表示他情況不樂觀，大家都已有心理準備，因為防疫關係，自己只能去探望一段短短的時間就得離開，有看到他的妻子、兒子、弟妹都在，但沒看到他母親。

艾威透露吳孟達1個月前在澳門住院治療，那段期間曾經用微信 表示以後不會再連絡了，因此這一次他再住院，自己就每天傳一個加油貼圖號替他打氣。吳孟達之前做過一次化療，現在又做第二次，艾威祈禱他能夠再贏一次，然而也稱他現在已插管打嗎啡和強心針，狀況真的不太樂觀。

吳孟達另一位好友田啟文則對香港媒體表示，醫師說他可能只剩最後幾個小時，由於他自己沒料到病況如此嚴重，對於一切後事安排沒交代，家人雖傷痛不捨，亦只能開始討論相關事宜。田啟文坦言希望吳孟達能好轉，卻必須接受現實，而外界關心周星馳有否探望，田啟文稱周星馳姊姊有代表來探望，請外界勿模糊焦點，也不要亂傳吳孟達已去世，這樣不但不負責對他也不尊重。

不過，港星吳志雄歌手在微信好友圈中留言稱「吳孟達已於一小時前走了」，截圖立刻在網路上流傳，連歌手黃安也在微博轉發，還tag「#吳孟達去世#」關鍵字，但被網民罵翻。