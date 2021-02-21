「天橋上的魔術師」 推出台北散步地圖

台劇「天橋上的魔術師」特別設計主題場景散步地圖，推出故事場景打卡點，包含位於台北地下街一號廣場的山奇制服店、雜貨店。（公視、myVideo提供）

重現80年代台北中華商場榮景的台劇「天橋上的魔術師」昨天首播，勾起不少人青春回憶，劇組也在西門紅樓、信義誠品、台北地下街等規畫場景散步地圖，重現皮鞋店、制服店樣貌。

改編台灣 作家吳明益同名小說、「血觀音」導演楊雅喆執導的劇集「天橋上的魔術師」，20日在台灣播出首兩集，讓不少網友直呼：「聽到老歌就快流淚」、「看見媽媽的青春，我的童年」、「看到那個北平烤鴨的牌子，瞬間口水都要流出來了」、「中華商場真的是時代的記憶，現在剩下萬年大樓了」。

影片來源：YouTube Netflix Asia頻道

儘管在汐止2公頃空地重建的中華商場片場已拆除，但劇組仍在台北各處規畫主題場景散步地圖，讓觀眾追劇的同時也能感受劇中氛圍。場景分別為西門紅樓的「家庭情感滿載發記皮鞋店」、信義誠品店一樓的「為夢想抽籤天靈通」、台北地下街一號廣場的「見證青春山奇制服、雜貨店」，4個故事場景、3大打卡點。

此外，西門紅樓2樓也有「影集的99樓－戲劇場 景VR 展」，將戲劇場景局部還原，包含世界點心與廁所、天橋木作塗鴉、魔幻走廊等，以及影集中的中華商場投影、天橋入口360環景，以及鎖店及西服店的定點stereo 360VR。

劇中「天橋三少」朱軒洋、宋柏緯、羅士齊及「中華商場之花」盧以恩今天現身西門紅樓，踩點主題場景，回味西門町的風華絕代。在紅樓一樓八角樓中央展區有「發記皮鞋」店場景，以及70、80年代經典的AIWA愛華復刻收音機展示，4人一起在展區，邊逛邊回味關於家庭的珍貴回憶。

朱軒洋說，雖然「天橋上的魔術師」劇中的背景不是自己經歷過的時代，但能透過劇集，體會父母親年輕時的生活感受，但兩代間情感其實沒差很多，「只是以前的人少了數位時代的東西，那時候年輕人除了手機，快樂的方法跟我們現在一樣，大同小異」。

「天橋上的魔術師」即將於Netflix每周六晚上10、11時上架。