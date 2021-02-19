名劇復出原人馬難湊齊 「小精靈」請不回華裔漂亮寶貝

菲比凱絲（左）、柴克蓋勒根主演「小精靈」。圖／摘自imdb

曾經風靡觀眾的名作捲土重來，原班人馬卻很難湊齊：HBO Max籌拍中的「慾望城市」續篇「And Just Like That…」，繼4位女主角中只有3人回歸後，再傳男主角之一「大人物」克里斯諾斯也不會歸隊；艾迪墨菲「來去美國 2」幾乎找回絕大多數老班底，還是有些人當年是小牌、現在太大咖，已經請不動。

艾迪墨菲再度領軍的「來去美國2」下月初就要在全球亞馬遜 一起登場，上集分別扮演他隨從、愛人、父親的亞森尼歐霍爾、雪莉海德利、詹姆斯厄爾瓊斯都歸隊，主角陣容幾乎9成到齊，算是難能可貴。當年尚未成名的山繆傑克森與小古巴 古汀，前者在片中演搶劫速食店的歹徒，後者演在理髮的少年，目前皆已非等閒，自然很難再找回來，留下小小的遺憾。

預計秋天推出的「魔鬼剋星 未來世」請回昔日「魔鬼剋星」主角客串，也獨缺扮演嘮叨怪咖男的雷克莫倫尼，據傳他過去就曾被邀請在「魔鬼剋星」相關影片亮相，但都予以回絕，打死不參加。而觀眾懷念的「小精靈」最近成為美國飲料廣告主角，演牠主人的柴克蓋勒根也回歸，卻少了女主角菲比凱絲，一樣讓粉絲很扼腕。

有華裔血統、曾是最受歡迎美女偶像之一的菲比，自從嫁給同是演員的凱文克萊後，對於幕前表演愈來愈沒興趣，息影至今也無意回到公眾眼前，當然不會接拍「小精靈」的新汽水廣告，編導只好安排柴克扮演的男主角有個青春期的女兒，在廣告裡亮相，填補菲比的空缺。