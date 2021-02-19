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名劇復出原人馬難湊齊 「小精靈」請不回華裔漂亮寶貝

記者蘇詠智／即時報導
菲比凱絲（左）、柴克蓋勒根主演「小精靈」。圖／摘自imdb
菲比凱絲（左）、柴克蓋勒根主演「小精靈」。圖／摘自imdb

曾經風靡觀眾的名作捲土重來，原班人馬卻很難湊齊：HBO Max籌拍中的「慾望城市」續篇「And Just Like That…」，繼4位女主角中只有3人回歸後，再傳男主角之一「大人物」克里斯諾斯也不會歸隊；艾迪墨菲「來去美國2」幾乎找回絕大多數老班底，還是有些人當年是小牌、現在太大咖，已經請不動。

艾迪墨菲再度領軍的「來去美國2」下月初就要在全球亞馬遜一起登場，上集分別扮演他隨從、愛人、父親的亞森尼歐霍爾、雪莉海德利、詹姆斯厄爾瓊斯都歸隊，主角陣容幾乎9成到齊，算是難能可貴。當年尚未成名的山繆傑克森與小古巴古汀，前者在片中演搶劫速食店的歹徒，後者演在理髮的少年，目前皆已非等閒，自然很難再找回來，留下小小的遺憾。

預計秋天推出的「魔鬼剋星 未來世」請回昔日「魔鬼剋星」主角客串，也獨缺扮演嘮叨怪咖男的雷克莫倫尼，據傳他過去就曾被邀請在「魔鬼剋星」相關影片亮相，但都予以回絕，打死不參加。而觀眾懷念的「小精靈」最近成為美國飲料廣告主角，演牠主人的柴克蓋勒根也回歸，卻少了女主角菲比凱絲，一樣讓粉絲很扼腕。

有華裔血統、曾是最受歡迎美女偶像之一的菲比，自從嫁給同是演員的凱文克萊後，對於幕前表演愈來愈沒興趣，息影至今也無意回到公眾眼前，當然不會接拍「小精靈」的新汽水廣告，編導只好安排柴克扮演的男主角有個青春期的女兒，在廣告裡亮相，填補菲比的空缺。

艾迪墨菲(中上)「來去美國2」幾乎原班人馬都回歸。圖／摘自imdb
艾迪墨菲(中上)「來去美國2」幾乎原班人馬都回歸。圖／摘自imdb
菲比凱絲曾是最受歡迎的少女偶像之一。圖／摘自imdb
菲比凱絲曾是最受歡迎的少女偶像之一。圖／摘自imdb
雷克莫倫尼不願意回歸「魔鬼剋星」新續篇。圖／摘自imdb
雷克莫倫尼不願意回歸「魔鬼剋星」新續篇。圖／摘自imdb
事隔30多年，柴克蓋勒根再度與「小精靈」一起拍新廣告。圖／摘自YouTube
事隔30多年，柴克蓋勒根再度與「小精靈」一起拍新廣告。圖／摘自YouTube

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