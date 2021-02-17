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王大陸貼臉擁抱女星挨批「揩油騷擾」 凌晨緊急回應

記者陳建嘉／綜合報導
王大陸、李沁演情境短劇，動作親密引發網友討論。取材自微博
王大陸、李沁演情境短劇，動作親密引發網友討論。取材自微博

29歲王大陸演「我的少女時代」暴紅，近年轉戰中國演藝圈，登上中國綜藝「快樂大本營」，與合演「狼殿下」的李沁合演情境短劇時，有貼臉、擁抱等橋段，引發網友驚奇，在「快樂大本營」微博底下更有許多網友怒轟是揩油、騷擾，讓一向低調的王大陸也在凌晨緊急回應，立刻登上微博熱搜第一名。

在這段節目中，兩人扮演在「寒冷天氣中的情侶」，王大陸首先從背後環抱李沁，並拿起自身外套包裹對方，一邊用手搓李沁的手臂，臉頰也緊緊貼著對方臉頰，王大陸更撩妹呵護對方相問：「還冷嗎？」而當李沁問：「想喝什麼？」王大陸立刻甜答：「呵護你。」令全場嗨翻，但因為動作太過親密，再加上李沁表情尷尬，引發網友質疑。

王大陸18日凌晨火速在微博表示：「兩個演員應節目組要求表演『寒冷天氣下的情侶』」，強調兩人只是完成應做的工作「希望有心人不要妄自揣測，浪費了大家的關注，深感抱歉。」李沁立刻轉發該篇微博，並寫下：「演的挺好，狼仔挺暖」，簡單8字力挺同伴。

李沁是近年在中國人氣火紅，更在熱門宮廷劇「如懿傳」飾演後宮第一美人「寒香見」，此次與王大陸合作，動作親密，也難怪引起許多粉絲憤慨。

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