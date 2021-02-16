我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／拒當沉默羔羊！種族爭議激起的華人參政潮

再創歷史新高 比特幣首度漲破5萬美元大關

最美小龍女年初二現身香港 61歲陳玉蓮真面目太驚人

記者楊起鳳／即時報導
永遠的小龍女陳玉蓮(左)年初二到香港友人家拜年，仍是氣質高雅。圖／摘自臉書
永遠的小龍女陳玉蓮(左)年初二到香港友人家拜年，仍是氣質高雅。圖／摘自臉書

永遠的小龍女陳玉蓮已淡出銀幕多年，但她是粉絲心中永遠的姑姑，今年過年大年初二她到港星林建明家中拜年，帶著帽子和口罩的她一度連友人都認不出來，林建明特別曬出和陳玉蓮的合照，讓一班死忠的小粉絲驚喜不已，今年已61歲的姑姑陳玉蓮依舊仙氣逼人。

陳玉蓮當年以17歲之齡進入無線藝員訓練班，憑其出眾的美貌與氣質，經常被派演古裝角色。代表作是1983年改編自金庸小說的電視劇「神雕俠侶」，飾演小龍女的她被指與飾演楊過的劉德華是最佳螢幕情侶，更被原著金庸大讚她能夠完美演繹出小龍女的角色，陳玉蓮當年更被同劇的劉德華暗戀。

而陳玉蓮曾跟周潤發相戀5年，二人分手後更傳出周潤發為情自殺。後來，陳玉蓮曾跟賭場高層陳超武結婚，惜婚姻維持僅八年便告吹，陳玉蓮於1990年決定全面息影後，相隔17年後的2007年，陳玉蓮曾短暫復出演出電視劇「原來愛上賊」及「名媛望族」等，在2012年後再度淡出。

此後，她專心慈善活動，以個人名義在內地做慈善工作，她曽表示走遍西藏、雲南、四川等內地山區照顧貧困兒童，跟志願人士組成義工隊，自行籌集資金，出錢出力在偏遠地區協助教育工作，也幫助窮困的臨終病人、智障兒童。陳玉蓮曾透露當年青海地震後赴當地做義工時，領養了一名13歲女童，跟她回到廣州同住。現時該女童已成年，陳玉蓮視如女兒看待，會帶著她同去做慈善工作。

她年初二一現身，讓所有粉絲驚嘆不已，61歲的她依舊氣質過人，狀態非常好，在一堆整形女星中她的天然優雅更顯得難能可貴。

教育 小說 地震

上一則

好萊塢新年戀情頻傳 威爾史密斯兒子傳戀上超模

延伸閱讀

劉德華偶像愛耍帥 自爆曾惹名導飆罵鬧不合

劉德華偶像愛耍帥 自爆曾惹名導飆罵鬧不合
劉德華藏妻24年 原因是…怕朋友不開心

劉德華藏妻24年 原因是…怕朋友不開心
藏妻24年才結婚！劉德華親揭不辦婚禮原因

藏妻24年才結婚！劉德華親揭不辦婚禮原因
劉德華抖音違規 「人氣」急跌2000萬瀏覽量

劉德華抖音違規 「人氣」急跌2000萬瀏覽量

熱門新聞

胡歌早年受訪說「男人花心很正常」又被翻出，網友紛紛表示「偶像濾鏡碎一地」。(圖：Giorgio Armani提供)

胡歌：男人花心很正常 網喊：偶像濾鏡碎一地

2021-02-10 02:30
辛龍至今仍未走出喪妻之痛。（本報資料照片）

辛龍揮別喪妻之痛？神隱近5月首發文

2021-02-15 02:26
鍾楚紅提前慶生。圖／摘自微博

61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」

2021-02-11 11:21
港星朱茵在微博自曝胖了200斤。圖／摘自微博

女神「腫」麼了？金庸筆下最美「黃蓉」驚曝胖了200斤

2021-02-11 16:15
胡因夢曾在台灣影壇當紅搶手。（本報系資料照片）

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

2021-02-14 19:45
蔡康永主持節目多年，不在開場說「各位觀眾，大家好」。 (截取自愛奇藝精選YouTube頻道)

蔡康永主持「康熙」12年堅守一原則 小S都覺得怪

2021-02-13 11:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！
中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

5天票房破18億人民幣！賈玲成為中國票房最高女導演

5天票房破18億人民幣！賈玲成為中國票房最高女導演
暴風雪襲美 48州2.45億人挨凍…德州最慘 全美燃料恐漲價

暴風雪襲美 48州2.45億人挨凍…德州最慘 全美燃料恐漲價
美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因

美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因