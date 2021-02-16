最美小龍女年初二現身香港 61歲陳玉蓮真面目太驚人

永遠的小龍女陳玉蓮(左)年初二到香港友人家拜年，仍是氣質高雅。圖／摘自臉書

永遠的小龍女陳玉蓮已淡出銀幕多年，但她是粉絲心中永遠的姑姑，今年過年大年初二她到港星林建明家中拜年，帶著帽子和口罩的她一度連友人都認不出來，林建明特別曬出和陳玉蓮的合照，讓一班死忠的小粉絲驚喜不已，今年已61歲的姑姑陳玉蓮依舊仙氣逼人。

陳玉蓮當年以17歲之齡進入無線藝員訓練班，憑其出眾的美貌與氣質，經常被派演古裝角色。代表作是1983年改編自金庸小說 的電視劇「神雕俠侶」，飾演小龍女的她被指與飾演楊過的劉德華是最佳螢幕情侶，更被原著金庸大讚她能夠完美演繹出小龍女的角色，陳玉蓮當年更被同劇的劉德華暗戀。

而陳玉蓮曾跟周潤發相戀5年，二人分手後更傳出周潤發為情自殺。後來，陳玉蓮曾跟賭場高層陳超武結婚，惜婚姻維持僅八年便告吹，陳玉蓮於1990年決定全面息影後，相隔17年後的2007年，陳玉蓮曾短暫復出演出電視劇「原來愛上賊」及「名媛望族」等，在2012年後再度淡出。

此後，她專心慈善活動，以個人名義在內地做慈善工作，她曽表示走遍西藏、雲南、四川等內地山區照顧貧困兒童，跟志願人士組成義工隊，自行籌集資金，出錢出力在偏遠地區協助教育 工作，也幫助窮困的臨終病人、智障兒童。陳玉蓮曾透露當年青海地震 後赴當地做義工時，領養了一名13歲女童，跟她回到廣州同住。現時該女童已成年，陳玉蓮視如女兒看待，會帶著她同去做慈善工作。

她年初二一現身，讓所有粉絲驚嘆不已，61歲的她依舊氣質過人，狀態非常好，在一堆整形女星中她的天然優雅更顯得難能可貴。